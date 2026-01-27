Acasă » Știri » Știri externe » Donald Trump ar putea suferi de probleme mari de sănătate. Ce spun specialiștii

Donald Trump ar putea suferi de probleme mari de sănătate. Ce spun specialiștii

De: Daniel Matei 27/01/2026 | 14:30
Un expert medical de top a vorbit despre starea de sănătate a președintelui SUA, Donald Trump, și crede că liderul de la Casa Albă cel mai probabil nu a spus public tot adevărul despre situația sa.

Dr. Bruce Davidson, profesor la Colegiul de Medicină Elson S. Floyd al Universității de Stat din Washington, a explicat de ce propria mărturisire a lui Trump despre aportul zilnic de aspirină a produs semne de întrebare în rândul specialiștilor, scrie radaronline.com.

După luni întregi de speculații despre sănătatea sa, Trump, în vârstă de 79 de ani, a vorbit cu jurnaliștii Wall Street Journal și a recunoscut că a folosit machiaj pentru a-și acoperi vânătăile mari de pe dosul palmelor. Președintele a explicat la acea vreme că are pielea subțire și este predispus la sângerări deoarece ia zilnic o doză mare de aspirină pentru sănătatea cardiacă. Casa Albă a explicat anterior umflarea gleznelor lui Trump ca fiind cauzate de insuficiența venoasă cronică de care suferă președintele.

„Se spune că aspirina este bună pentru subțierea sângelui și nu vreau ca sângele gros să-mi curgă prin inimă. Are sens?”, a explicat Trump despre aportul său zilnic ridicat de aspirină.

Ce cred specialiștii despre starea de sănătate reală a lui Donald Trump

Însă specialiștii spun că este mai mult de atât de fapt, iar un detaliu le-a atras atenția: doza mare de aspirină pe care însuși Trump și anturajul lui au făcut-o publică.

„Am citit raportul conform căruia ar lua 325 mg de aspirină, iar acest tratament este recomandat doar persoanelor care au suferit un accident vascular cerebral pentru a preveni un al doilea accident vascular cerebral din cauza unei artere parțial blocate. Când am citit asta, mi-am zis, ei bine, a suferit un accident vascular cerebral și ia medicamentul corect”, i-a spus Davidson Joannei Coles în timpul unei apariții la podcastul Daily Beast.

Conform Clinicii Mayo, „dozele mici de aspirină – aproximativ 75 până la 100 de miligrame (mg), dar cel mai frecvent 81 mg, pot ajuta la prevenirea infarctului miocardic sau a accidentului vascular cerebral. Doza zilnică pentru terapia cu aspirină este de obicei între 75 mg și 325 mg.”

Ce semne sugerează că președintele american ar fi suferit un AVC

Aportul zilnic de 325 mg de aspirină al lui Trump este la limita superioară dozei zilnice recomandate de Clinica Mayo.

„Ghidul Asociației Americane a Inimii pentru accident vascular cerebral din 2021 recomandă o pastilă întreagă de aspirină de 325 mg pentru a preveni recurența accidentului vascular cerebral. Nu este recomandată pentru prevenirea primară a accidentului vascular cerebral, boli de inimă, boli arteriale periferice, insuficiență venoasă sau alte boli venoase, ci doar pentru ocluzia parțială a vaselor intracraniene mari, după un accident vascular cerebral”, a remarcat Davidson.

Davidson a remarcat, de asemenea, semnele fizice pe care le-a observat la Trump, care l-au determinat să suspecteze că a suferit un accident vascular cerebral după ce a preluat cel de-al doilea mandat.

„În cazul președintelui Trump, la începutul anului, a existat o înregistrare video cu el mișcându-se târându-și picioarele și mi s-a părut ciudat. Apoi l-am văzut ținându-și mâna dreaptă în stânga, lucru obișnuit, involuntar, pe care îl fac persoanele cu accidente vasculare cerebrale atunci când au o anume slăbiciune”, a spus specialistul.

Davidson a explicat că el crede că Trump a suferit un accident vascular cerebral în partea stângă a creierului, care i-a afectat mișcările părții drepte.

„Pe de o parte, a denaturat cuvintele, mult mai mult acum câteva luni decât o face acum. Asta implică faptul că a avut afectată zona de vorbire, care se află în partea frontală stângă a creierului. Și apoi, recent, a existat o înregistrare video cu el coborând scările de la Air Force One, ținând balustrada cu mâna stângă, deși el este dreptaci. Și vorbirea a devenit mult mai bună”, spune medicul.

