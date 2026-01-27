Acasă » Știri » Viața se schimbă în bine pentru 3 zodii după 1 februarie 2026. Vor fi efecte pe termen lung

De: Alina Drăgan 27/01/2026 | 20:54
Prima lună din an nu a fost una prea bună, mai ales pentru unele semne zodiacale. Însă, acum lucrurile se tranformă, odată cu un eveniment astrologic important. Viața se schimbă în bine pentru 3 zodii după 1 februarie 2026. Vor fi efecte pe termen lung. Cine sunt norocoșii zodiacului?

Intrarea lui Neptun din Pești în Berbec marchează un eveniment astrologic major, cu efecte pe termen lung asupra tuturor, dar mai ales asupra celor pregătiți să acționeze. După această mutare în Berbec, accentul se schimbă de la visare și idealism, la inițiativă și curaj. Iar pentru trei semne zodiacale se anunță numai vești bune după 1 februarie.

Taur

Conjuncția Marte–Pluto aduce pentru Tauri lupte de putere, în special în plan profesional. La locul de muncă pot apărea tensiuni, însă acești nativi sunt înarmați acum cu răbdare, dar și inițiativă. Așa că vor ieși victorioși.

Obiectivele acestor nativ încep să fie atinse după 1 februarie și urmează o perioadă de evoluție și abundență. Taurii au parte de succes mai ales în sfera profesională. Nu este exclus să aibă parte de o promovare sau o mărire salarială.

Leu

Până acum, Leii au avut parte de numeroase tensiuni în relație cu cei apropiați. Conjuncția Marte-Pluto a adus episoade de gelozie și frustrare, însă lucrurile sunt pe cale să se schimbe. După 1 februarie, relațiile se așază, iar conflictele se sting.

Pentru Lei urmează o perioadă de liniște, iar în plan sentimental aceștia pot lua o decizie importantă. Nu este exclusă o cerere în căsătorie. De asemenea, alți nativi se vor bucura de o conexiune profundă cu o persoană nouă ce apare în viața lor.

Vărsător

În ceea ce îi privește pe Vărsători, pentru ei urmează o perioadă de introspecție și regăsire. Până acum au avut parte de interacțiuni toxice și s-au lăsat ghidați de alții. Însă, a doua lună din an deschide pentru acești nativi un capitol nou, unul luminos.

Este momentul ca Vărsătorii să se regăsească, iar de acum se vor pune pe primul loc. Urmează o perioadă de liniște sufletească. De asemenea, nativii încep să aibă noroc și la bani, iar câștiguri neașteptate s-ar putea să apară pentru ei.

