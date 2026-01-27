Acasă » Știri » Taxa neștiută care s-a introdus în România. Cine va trebui să plătească 600 de lei

Taxa neștiută care s-a introdus în România. Cine va trebui să plătească 600 de lei

De: Irina Vlad 27/01/2026 | 20:44
Taxa neștiută care s-a introdus în România. Cine va trebui să plătească 600 de lei
Taxa neștiută care s-a introdus în România. Cine va trebui să plătească 600 de lei / sursă foto: social media

Decizie de ultimă oră pentru producătorii români. Începând cu anul viitor, Guvernul va implementa legea prin care fermierii vor fi obligați să achite impozitul pentru următoarele clădiri. 

Este vorba despre clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, sliozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor. Fermierii vor fi scutiți de plata taxelor, însă doar în acest an.

Taxa neștiută care s-a introdus în România. Cine va trebui să plătească 600 de lei/ sursă foto: social media

Taxe mai mari pentru fermierii români

Această măsură care viza serele, solariile, ciupercăriile, silozurile, revine acolo unde era înainte de modificarea Codului fiscal, adică este 100% scutită de impozit pentru 2026. Pentru 2026. (…) Decizia luată în ședința de guvern a fost să se aplice pentru întreg anul 2026.

Deci, practic, abia în 2027 se va aplica legea, cu scutire în 2026. Începând cu 2027, producătorii români vor avea de achitat impozite pentru aceste clădiri. Spre exemplu, pentru un solar de 1.500 de mp, impozitul va fi calculat în jurul sumelor de 500-600 de lei.

„Costul de producţie, din ce în ce mai ridicat. În ultimii 2-3 ani, costurile sunt cu 70% mai ridicate. Câştigăm foarte puţin. În toamna aceasta, am ieşit pe minus la tomate. Nu s-au vândut”, susţine Gelu Dobre, producător de legume.

Pentru serele de tip industrial se va dispune de un discount de 50% față de celelalte construcții. De asemenea, solariile care sunt construite în gospodării, pentru consumul personal, nu vor fi impozitate. Tot din 2027, Guvernul a decis aliminarea taxa pe construcții, denumită „taxa pe stâlp”. În 2026, acest impozit rămâne valabil, potrivit declarațiilor oferite de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Taxa care trebuie achitată până la sfârșitul lui ianuarie. Orașul din România în care primești reducere la taxa pentru folosirea străzilor

Comuna din România în care locuitorii au ajuns să plătească 10.000 de lei impozit pentru locuințe. Oamenii acuză autoritățile locale

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fosta ispită de la Insula Iubirii este în doliu. Tatăl ei a murit, după 7 zile de spitalizare: „Bolile îl măcinau fără ca eu să știu”
Știri
Fosta ispită de la Insula Iubirii este în doliu. Tatăl ei a murit, după 7 zile de spitalizare:…
Eva l-a întrebat pe Cătălin Măruță de ce a plecat de la PRO TV și el i-a recunoscut adevărul: „Exact cum îți spuneam”
Știri
Eva l-a întrebat pe Cătălin Măruță de ce a plecat de la PRO TV și el i-a recunoscut…
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex...
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
Gandul.ro
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Adevarul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie...
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
Digi 24
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe...
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din...
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
Gandul.ro
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | „Mamă, dorm la una”
BANC | „Mamă, dorm la una”
“Milionarul ascuns”, acuzat că și-a bătut soția și copilul: ”O să vă distrug pe toți! Nu ...
“Milionarul ascuns”, acuzat că și-a bătut soția și copilul: ”O să vă distrug pe toți! Nu scapi de mine”
Fosta ispită de la Insula Iubirii este în doliu. Tatăl ei a murit, după 7 zile de spitalizare: „Bolile ...
Fosta ispită de la Insula Iubirii este în doliu. Tatăl ei a murit, după 7 zile de spitalizare: „Bolile îl măcinau fără ca eu să știu”
Eva l-a întrebat pe Cătălin Măruță de ce a plecat de la PRO TV și el i-a recunoscut adevărul: ...
Eva l-a întrebat pe Cătălin Măruță de ce a plecat de la PRO TV și el i-a recunoscut adevărul: „Exact cum îți spuneam”
(P) Evoluția cazinourilor online: De la sloturi simple, la experiențe imersive
(P) Evoluția cazinourilor online: De la sloturi simple, la experiențe imersive
Raluca Pastramă, îngropată în datorii! Pepe o stoarce de bani, ANAF o strânge cu ușa, afacerea ...
Raluca Pastramă, îngropată în datorii! Pepe o stoarce de bani, ANAF o strânge cu ușa, afacerea e în colaps!
Vezi toate știrile
×