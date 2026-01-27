Taxa neștiută care s-a introdus în România. Cine va trebui să plătească 600 de lei

Decizie de ultimă oră pentru producătorii români. Începând cu anul viitor, Guvernul va implementa legea prin care fermierii vor fi obligați să achite impozitul pentru următoarele clădiri.

Este vorba despre clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, sliozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor. Fermierii vor fi scutiți de plata taxelor, însă doar în acest an.

Taxe mai mari pentru fermierii români

Această măsură care viza serele, solariile, ciupercăriile, silozurile, revine acolo unde era înainte de modificarea Codului fiscal, adică este 100% scutită de impozit pentru 2026. Pentru 2026. (…) Decizia luată în ședința de guvern a fost să se aplice pentru întreg anul 2026.

Deci, practic, abia în 2027 se va aplica legea, cu scutire în 2026. Începând cu 2027, producătorii români vor avea de achitat impozite pentru aceste clădiri. Spre exemplu, pentru un solar de 1.500 de mp, impozitul va fi calculat în jurul sumelor de 500-600 de lei.

„Costul de producţie, din ce în ce mai ridicat. În ultimii 2-3 ani, costurile sunt cu 70% mai ridicate. Câştigăm foarte puţin. În toamna aceasta, am ieşit pe minus la tomate. Nu s-au vândut”, susţine Gelu Dobre, producător de legume.

Pentru serele de tip industrial se va dispune de un discount de 50% față de celelalte construcții. De asemenea, solariile care sunt construite în gospodării, pentru consumul personal, nu vor fi impozitate. Tot din 2027, Guvernul a decis aliminarea taxa pe construcții, denumită „taxa pe stâlp”. În 2026, acest impozit rămâne valabil, potrivit declarațiilor oferite de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

