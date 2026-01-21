Acasă » Știri » Comuna din România în care locuitorii au ajuns să plătească 10.000 de lei impozit pentru locuințe. Oamenii acuză autoritățile locale

De: Irina Vlad 21/01/2026 | 13:13
Comuna din România în care locuitorii au ajuns să plăteasă 10.000 de lei impozit pentru locuințe. Oamenii acuză autoritățile locale/ sursă foto: social media

Zeci de locuitori dintr-o comună din România se plâng de taxele și impozitele la stat prea mari pe care trebuie să le plătească la bugetul local. Sumele au crescut de la 500 de lei la 5.000 de lei. Cum s-a ajuns în această situație, de fapt?

Potrivit senatorului USR George Ștefănache, în comuna Vânători, județul Galați, există 274 de locuințe construite în extravilanul localității cu documente care atestă că sunt anexe gospodărești. Începând cu 1 ianuarie, încadrarea locuințelor a fost modificată ca ferme agricole. În acest caz, impozitele și taxel locale sunt extrem de mari – cuprinse între 2.000 și 13.000 de lei.

Localnicii susțin că atunci când și-au construit locuințele în extravilan (în afarqa orașului, satului), au primit promisiuni din partea autorităților că zona de case va fi introdusă în intravilan (în perimetrul construit al orașelor, localităților). De-a lungul anilor, promisiunile politicienilor nu au fost respectate.

Taxe și impozite de până la 13.000 de lei pentru gălățeni

În prezent, locuințele din extravilan au fost încadrate ca ferme agricile. Fermierii au de plătit o multitudine de taxe, iar pe lângă cele uzuare – pe teren și clădire, se adaugă taxe noi: pe stâlp, 1,5% pe solarii, sistemele de irigare și silozuri pentru furaje și impozit pe constucțiile destinate depozitării și conservării cerealelor. Ei bine, locuitorii a căror case sunt încadrate la ferme agricole au de plată impozitele și taxel locale sunt extrem de mari – cuprinse între 2.000 și 13.000 de lei.

„Impozite pe „locuință” între 2.000 și 13.000 de RON în comuna Vânători, județul Galați. Brambureală fiscală sau combinație imobiliară? 274 de locuințe sunt construite în extravilanul localității cu documente de autorizare pentru… anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole. Cum a fost posibil așa ceva? Cine va plăti impozitele astronomice? Cine va plăti în fața legii pentru o lungă serie de nereguli administrative?”, s-a întrebat, pe Facebook, senatorul USR, George Ștefănache.

Prin intermediul rețelelor de socialziare, primarul Costel Manolachi a transmis clarificări. Edilul le-a promis locuitorilor comunei Vânători că se va ocupa personal să găsească soluții și să remedieze problema taxelor și impozitelor.

„Clarificări privind impozitul Anexelor Gospodărești pentru Exploatații Agricole! Vreau să vă rog, ca începând de mâine, fiecare din dumneavoastră să veniți la primărie cu autorizația de construire, cu devizul general și cu procesul verbal de recepție al clădirii.

Am identificat trei posibilități. Vă aștept aici, vă promit, vă asigur că sunt alături de dumneavoastră pentru a găsi cea mai bună soluție. Există posibilitatea trecerii din extravilan în intravilan, dar trebuie să vorbim. Am văzut că un consilier care vă îndemna să plătiți în rate, nu plătiți…aveți încredere în mine că vom găsi o soluție”, a transmis primarul Costel Manolachi prin intermediul unui mesaj video publicat pe FB.

