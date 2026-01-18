Taxa care trebuie plătită până la sfârșitul lunii martie. Cine trebuie să achite 796 de lei

Primăria Sectorului 1 a anunțat o modificare semnificativă privind modul de administrare a abonamentelor pentru parcările de reședință.

Începând cu anul 2026, contractele existente vor fi reînnoite automat, fără a mai fi necesară semnarea lor anuală, cu condiția ca taxa aferentă să fie achitată până la data de 31 martie 2026, conform prevederilor din Regulamentul de atribuire și exploatare a locurilor de parcare aprobat prin HCL nr. 139/2025.

Taxa care trebuie plătită până la sfârșitul lunii martie

Autoritatea locală precizează că această procedură de prelungire automată se aplică tuturor tipurilor de parcaje aflate în administrarea Sectorului 1, inclusiv parcajelor publice cu plată, celor de reședință, parcajelor automatizate și spațiilor destinate vehiculelor pe două roți.

Regulamentul care stabilește aceste condiții a fost adoptat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2025 și urmărește simplificarea procesului pentru locuitorii care utilizează aceste facilități.

Tarifele anuale pentru abonamentele de parcare sunt diferențiate în funcție de zona în care se află locul de parcare, conform Hotărârii Consiliului General nr. 514/2025. Astfel, pentru Zona A taxa este de 796 lei pe an, pentru Zona B de 663 lei pe an, pentru Zona C de 530 lei pe an, iar pentru Zona D de 397 lei pe an.

Aceste valori sunt valabile pentru anul 2026 și se aplică tuturor utilizatorilor care dețin contracte active.

Primăria Sectorului 1 subliniază că menținerea valabilității contractelor depinde și de corectitudinea datelor înregistrate în platforma dedicată. Orice diferență între informațiile declarate și situația reală trebuie actualizată, mai ales în cazurile în care intervin modificări precum schimbarea actului de identitate, a autoturismului, a numărului de înmatriculare sau a seriei de șasiu.

Cine trebuie să achite 796 de lei

Instituția atrage atenția că aceste actualizări sunt obligatorii pentru evitarea problemelor administrative.

„Contractele de parcare de reședință se vor prelungi automat, prin achitarea taxei de parcare până la data de 31 martie 2026, conform Regulamentului de atribuire și exploatare a locurilor de parcare din parcajele de utilitate publică cu plată, parcajele publice de reședință, parcajele automatizate şi parcajele destinate autovehiculelor pe două roți, din administrarea Sectorului 1, adoptat prin HCL nr.139/2025”, transmite Primăria Sectorului 1.

Pentru achitarea taxei, locuitorii au la dispoziție mai multe variante: platforma Ghișeul.ro, site-ul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 (online.impozitelocale1.ro), aplicația mobilă „DGITL Sector 1”, precum și stațiile SelfPay din București-Ilfov, unde plata se poate face inclusiv în numerar.

Persoanele care au nevoie de informații suplimentare privind obligațiile fiscale pot contacta Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale la numărul 021.314.61.49 pentru persoane fizice și 021.311.91.08 pentru persoane juridice.

Totodată, platforma parcari.primariasector1.ro permite verificarea și actualizarea datelor pentru utilizatorii cu contracte active, precum și pentru cei înscriși pe lista de așteptare.

