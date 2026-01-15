Acasă » Știri » Reducere de 60% la plata impozitului. Cine va beneficia de această facilitate în 2026

De: Alina Drăgan 15/01/2026 | 21:59
Vești bune vin pentru o parte dintre români! În 2026, mulți au resimțit dur una dintre cele mai ample creșteri ale impozitelor pe proprietate din ultimii ani. Însă, în timp ce mulți români se plâng că trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar, unii pot beneficia de o reducere de 60% la plata impozitului. Cine va beneficia de această facilitate în 2026?

Mulți din cei care s-au grăbit să își plătească impozitul la început de an au fost surprinși de sumele pe care au trebuit să le scoată din buzunar, totuși au beneficiat de o reducere de 10%. Însă, există și o categorie de români care pot beneficia de o reducere de 60%.

Operatorii economici din domeniul turismului pot beneficia și în anul 2026 de o reducere de 60% la impozitul pe clădiri și la impozitul pe terenurile aferente acestora, a anunțat Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța. Facilitatea fiscală se adresează proprietarilor de imobile care au fost utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin șase luni în anul 2025.

Această reducere este acordată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 81 din 29 februarie 2024, privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis (n.r. -minimis se referă la o regulă europeană de ajutor de stat, care permite acordarea de sume mici unei singure întreprinderi fără a fi nevoie de notificare prealabilă către Comisia Europeană, fiind considerată o „scutire” pentru sumele nesemnificative ce nu distorsionează concurența) pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța.

De această reducere se poate beneficia până la data de 31 martie 2026. Contribuabilii trebuie să depună până la această dată o cerere motivată, însoțită de documentele prevăzute de procedura legală. Cererea și documentele necesare pot fi depuse online, prin intermediul platformei de servicii electronice de pe site-ul instituției, prin e-mail, la adresa [email protected] sau prin poștă, cu confirmare de primire, la sediul Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța sau direct la registratura Agenției nr. 6.

