Impozitul enorm pe care trebuie să-l plătească Monica Tatoiu. O greșeală a costat-o 3.000 de lei în plus

Monica Tatoiu e revoltată, dar nu are de gând să lase lucrurile așa. Fosta femeie de afaceri a observat că statul român o taxează în plus la impozitul pentru casă și mașină. Dacă în anii trecuți plătea o sumă infimă pentru prorietatea pe care o deține și bolidul din garaj, acum lucrurile s-au schimbat.

Monica Tatoiu s-a trezit că are de dat o sumă fabuloasă, care, culmea, nu reaprezintă realitatea. Acum, Tatoiu e decisă să facă dreptate și să își apere banii. Dacă după calculele ei are de dat 12.000 de lei, după taxele lui Bolojan apare cu 15.000 lei, cu 3.000 de lei în plus.

„De anul acesta plătesc impozit la casă și mașină. Plus taxa pe lux de 0.9% pe diferența de 600.000 de lei din valoarea casei ce depășește 2.500.000 lei. În total vreo 12.000 de lei, dar trebuie să rectifice informațiile greșite care există acum la fisc. Nu este suma corect calculată. Spun asta pentru că, în decembrie când am aflat formula de calcul pentru impozit pentru anul 2026 am descoperit că sunt 3.000 de lei în plus nejustificați. Se întâmplă asta deoarece suprafața casei depășește amprenta la sol în scriptele lor. În total aș avea de plată acum vreo 15.000 lei”, a dezvăluit Monica Tatoiu pentru Fanatik.

Monica Tatoiu a apelat la un specialist după ce i-a venit prea mult de plată pentru impozitul la casă și mașină

Monica Tatoiu are convingerea că multe persoane sunt în aceeași situație cu ea, dar nu au analizat temeinic lucrurile și sumele impuse de stat. Ca să se lămurească totul, Tatoiu a apelat la un specialist, care va merge cu actele pe care ea le deține și va face ordine.

„Nu cred că doar eu sunt în această situație. Datele introduse greșit sunt de 10-15 ani. Persoanele care au comis aceste erori nici nu mai există în Primăria Sectorului 1. Până acum impozitul era așa de mic că nu m-am apucat să calculez și să îmi dau seama de acei metri în plus”, a mai spus fosta femeie de afaceri. Ca să se facă rectificare în acte, trebuie mers la ghișeu cu toate actele și verificat cu angajatul de acolo dacă datele corespun cu cele introduse de ei. Eu am depus toate diligențele pe 20 decembrie 2025. Am plătit un expert cadastrist cu ștampilă și tot, dar momentan ei nu au făcut schimbările. Probabil dacă dezordinea persistă urmează un proces”, a completat aceasta.

Monica Tatoiu, taxată în plus pentru garajele pe care le are

Monica Tatoiu deține pe proprietatea trei garaje. Acum are de dat pentru ele taxe substanțiale, deoarce sunt considerate construcții de lux.

„Ce este absurd în toată impozitarea este că am construit în subsol trei garaje ca să nu țin mașinile pe domeniul public. Pentru această investiție statul mă impozitează la lux”, a mai spus Tatoiu.

Monica Tatoiu dă din casă cu o sinceritate dezarmantă: așa se ”alintă” după 41 de ani de căsnicie: ”El mă face proastă, eu, incult!”

Monica Tatoiu, la un pas de divorț! Vedeta a pus piciorul în prag: „La mine nu țipă nimeni!”