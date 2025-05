Monica Tatoiu dă din casă cu o sinceritate dezarmantă: așa se ”alintă” după 41 de ani de căsnicie: ”El mă face proastă, eu, incult!”

Monica Tatoiu și soțul ei, omul de afaceri Victor Tatoiu, au o căsnicie de peste patru decenii, iar din iubirea lor a venit pe lume un fiu. Victoraș este bărbat în toată firea așa că s-a mutat la casa lui, motiv pentru care femeia de afaceri și partenerul ei petrec mai tot timpul împreună. Deși au aniversat recent 41 de ani de căsnicie, fosta patroană Oriflame și soțul ei nu se plictisesc niciodată, asta pentru că au viziuni diferite. Astfel, cum este și firesc, certurile dintre ei sunt din ce în ce mai dese. În plus, Victor Tatoiu schimbă canalul atunci când își vede partenera la televizor. Despre toate acestea, dar și despre relația cu fiul și ritualul de la care nu se abate, ne-a vorbit Monica Tatoiu într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Monica Tatoiu este o fire expresivă, vulcanică și directă. Femeia de afaceri nu s-a ferit niciodată să își spună vehement părerea, indiferent de consecințe sau de persoanele din jur. Este asumată, iar felul în care punctează anumite aspecte au făcut-o să fie una dintre cele mai apreciate persoane publice din România. De la vedete, politicieni sau oameni de afaceri, toți au trecut prin vizorul critic al Monicăi Tatoiu. Sigur că acest lucru nu i-a adus numai beneficii, iar cel pe care l-a afectat cel mai tare a fost soțul ei. În plus, cei doi au ajuns să aibă discuții aprinse și în casă.

Monica Tatoiu, despre soțul ei: „Când mă vede la televizor, schimbă canalul”

Monica Tatoiu a vorbit despre discuțiile aprinse pe care le are cu Victor Tatoiu. Femeia de afaceri a dezvăluit că mai ales în contextul politic actual, lucrurile au devenit din ce în ce mai aprinse între ei. Cu toate acestea, cei doi găsesc mereu o cale de împăcare.

„Eu și Victor stăm la masă împreună și ne certăm pe politică. Avem vederi politice diferite și asta ne ține în priză. Pe vremea când eram „verzi”, tineri, dansam, acum …dansăm politică. Ne duelăm, el mă face pe mine proastă, eu îl fac pe el incult. Dar avem fiecare pisica lui, iar pisicile noastre absorb energia negativă. După 40 de căsnicie, contează respectul. Ne respectăm reciproc, deci nu sărim calul”, a spus Monica Tatoiu pentru CANCAN.RO.

În plus, fosta patroană Oriflame a dezvăluit că lui Victor Tatoiu nu îi place deloc să o vadă la televizor. Știm că femeia de afaceri este foarte directă și sinceră, astfel că soțul ei a avut de pătimit din cauza acestui lucru. Bărbatului îi este teamă și acum ca Monica Tatoiu să nu îl bage in vreun proces.

„Când mă vede la televizor, schimbă canalul. Îmi spune că îi este frică să nu-l bag în vreun proces, a plătit o grămadă de avocați la ce tâmpenii spun eu la televizor”, a mai declarat femeia de afaceri.

Femeia de afaceri a trecut prin momente dificile

Monica Tatoiu se afla la un eveniment care punea accentul pe sănătate, astfel că și-a amintit momentul de cumpănă prin care a trecut. Femeia de afaceri a fost diagnosticată cu o boală grea la doar 22 de ani. Era la un pas să nu mai poată avea copii niciodată, însă s-a vindecat ca prin minune și are un băiat de 31 de ani.

Sănătatea ține de modul în care tu îmbini cele trei elemente: corpul, mintea și sufletul. Sunt trei piloni. Corpul tău vorbește cu tine și dacă nu îl asculți, o dai de gard. Am avut un moment în care trebuia să fac histerectomie totală, am făcut un cancer de endometru la 22 de ani. Stăteam în picioare și curgea sângele din mine. Și tata zicea să-mi facă histerectomie. Dentistul meu de atunci a zis: Lasă, Sandule că asta este iarbă rezistentă, o să reușească. Am scăpat de histerectomie totală și am un băiat de 31 de ani. Învăț de la el o grămadă de chestii. Îl respect, respectați-vă copiii că aveți multe de învățat de la ei”, a mai declarat ea.

Femeia de afaceri a trecut peste cumpenele din viața ei, iar acum a declarat că are o dietă bine stabilită. Monica Tatoiu își începe ziua cu aghiasmă, apă sființită și șampanie și o încheie cu vin roșu.

„Acum de când am început să trăiesc bine, adică de la 60 de ani, iată ce fac. Dimineața, mă trezesc, am aghiasmă, iau o gură, apoi pâine sființită, apoi suc de mere, prăjituri făcute în casă. La 10 dimineața apoi beau un pahar de șampanie, pentru diureză. Cafeaua se bea tot așa până în ora 10. La prânz mănânc o cremă de legume, proteine fierte, apoi la 17.00 mai beau un pahar de șampanie, seara nu mănânc după ora 7-8. Dacă îmi este foame seara, beau un pahar de vin roșu. Vinul roșu conține razvetrol, iar tatal bunicilor mele le obliga să bea puțin înainte de culcare. Vinul roșu este miraculos”, susține Monica Tatoiu pentru CANCAN.RO.

