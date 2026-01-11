Acasă » Știri » O femeie din Iași a început să plângă când a văzut ce impozit are de plătit. Este triplu față de anul trecut

O femeie din Iași a început să plângă când a văzut ce impozit are de plătit. Este triplu față de anul trecut

De: Irina Vlad 11/01/2026 | 18:32
O femeie din Iași a început să plângă când a văzut ce impozit are de plătit. Este triplu față de anul trecut
O femeie din Iași a început să plângă când a văzut ce impozit are de plătit. Este triplu față de anul trecut / sursă foto: social media

Măsura de majorare a taxelor și impozitelor în România a afectat o mare parte din români, în special pe cei care abia se descurcau cu veniturile de la o lună la alta. Este și cazul unei femei din Iași care a aflat că impozitul pe locuință i s-a triplat față de anul trecut. 

Majorarea taxelor și impozitelor în România a avut un impact puternic asupra românilor. Cei mai afectați sunt cetățenii cu salarii mici și pensionarii cu venituri mici. În unele cazuri, dările la stat s-au triplat, iar cei mai vulnerabili dintre ei abia se descurcă de pe o zi pe alta.

Ce impozit plătește o ieșeancă pentru un apartament cu 2 camere

În urmă cu un an, ieșeanca plătea un impozit de 70 de lei – pentru un apartament cu două camere – în 2026, femeia are de plătit 2010 lei. Cu lacrimi în ochi, femeia se gândește cu groază la cum va face față cheltuielilor.

„Este foarte mult. Anul trecut, în 2025, am plătit 70 de lei, iar anul acesta am de plătit 210 lei. Este exagerat. Este prea mult pentru un apartament cu două camere, care și alea sunt mici și cu igrasie, cu umezeală. Este prea de tot! Guvernul să se mai gândească și la ceilalți cu pensiile mici. Cu o pensie de 1.280 de lei este prea exagerat”, a spus cu lacrimi în ochi o femeie din Iași.

Taxe și impozite mai mari pentru toți românii/ sursă foto: social media

În aceeași situație se află și Marius Moga, un pensionar din Iași. Bărbatul a rămas șocat atunci când a aflat că anul acesta are de achitat impozitul pe locuință de trei ori mai mare decât anul trecut. Adică, de la 200 de lei, în 2025, la 900 de lei, în 2026.

„O să plătesc, dar când o să am posibilitatea. Acum, pe moment, nu am. Doar dacă nu ne șantajează să ne trebuiască vreun act și să ne oblige să venim neapărat să plătim taxele. M-a șocat. De la 300 de lei pe persoană la 900 de lei pe persoană!”, a spus Marius Moga pentru presa locală.

Cât trebuie să plătească Ilie Bolojan impozit pentru un apartament și o casă. Cât achită pentru cele două proprietăți

Impozit de 1500% mai mare pentru o categorie de mașini. Suma uriașă pe care trebuie să o achite un bucureștean

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Radarul fix care a prins peste 60.000 de șoferi în doar 6 luni. Amenzi de aproape 5 milioane de euro
Știri
Radarul fix care a prins peste 60.000 de șoferi în doar 6 luni. Amenzi de aproape 5 milioane…
Orașul din România care se depopulează masiv. Tinerii pleacă fără să se uite în spate
Știri
Orașul din România care se depopulează masiv. Tinerii pleacă fără să se uite în spate
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade
Mediafax
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime...
Târgul de Crăciun din Craiova VS. Untold din Cluj-Napoca. Cine câștigă mai mulți bani? Gândul a făcut calculele
Gandul.ro
Târgul de Crăciun din Craiova VS. Untold din Cluj-Napoca. Cine câștigă mai mulți...
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
De la Trezoreria SUA la București. Americanul care trăiește în România cu un buget infim: „Am vândut tot ca să mă mut aici”
Adevarul
De la Trezoreria SUA la București. Americanul care trăiește în România cu un...
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani
Mediafax
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea...
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Click.ro
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A...
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
Digi 24
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care...
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Digi24
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Ai primit un e-mail de resetare a parolei de la Instagram? Este posibil ca datele tale să fi fost furate.
go4it.ro
Ai primit un e-mail de resetare a parolei de la Instagram? Este posibil ca datele...
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Târgul de Crăciun din Craiova VS. Untold din Cluj-Napoca. Cine câștigă mai mulți bani? Gândul a făcut calculele
Gandul.ro
Târgul de Crăciun din Craiova VS. Untold din Cluj-Napoca. Cine câștigă mai mulți bani? Gândul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Radarul fix care a prins peste 60.000 de șoferi în doar 6 luni. Amenzi de aproape 5 milioane de euro
Radarul fix care a prins peste 60.000 de șoferi în doar 6 luni. Amenzi de aproape 5 milioane de euro
Orașul din România care se depopulează masiv. Tinerii pleacă fără să se uite în spate
Orașul din România care se depopulează masiv. Tinerii pleacă fără să se uite în spate
Taxă cumpărare apartament 2026. Cât trebuie să plătești pentru o locuință de 100.000 de euro
Taxă cumpărare apartament 2026. Cât trebuie să plătești pentru o locuință de 100.000 de euro
De ce s-au majorat, de fapt, impozitele și taxele. Ilie Bolojan a spus motivul real
De ce s-au majorat, de fapt, impozitele și taxele. Ilie Bolojan a spus motivul real
Test IQ exclusiv pentru genii | 1-2=7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Test IQ exclusiv pentru genii | 1-2=7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Marisa Paloma, „ședință” la mall, la două luni de la operația dificilă. Trecătorii habar n-aveau ...
Marisa Paloma, „ședință” la mall, la două luni de la operația dificilă. Trecătorii habar n-aveau ce se întâmplă!
Vezi toate știrile
×