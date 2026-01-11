O femeie din Iași a început să plângă când a văzut ce impozit are de plătit. Este triplu față de anul trecut

Măsura de majorare a taxelor și impozitelor în România a afectat o mare parte din români, în special pe cei care abia se descurcau cu veniturile de la o lună la alta. Este și cazul unei femei din Iași care a aflat că impozitul pe locuință i s-a triplat față de anul trecut.

Majorarea taxelor și impozitelor în România a avut un impact puternic asupra românilor. Cei mai afectați sunt cetățenii cu salarii mici și pensionarii cu venituri mici. În unele cazuri, dările la stat s-au triplat, iar cei mai vulnerabili dintre ei abia se descurcă de pe o zi pe alta.

Ce impozit plătește o ieșeancă pentru un apartament cu 2 camere

În urmă cu un an, ieșeanca plătea un impozit de 70 de lei – pentru un apartament cu două camere – în 2026, femeia are de plătit 2010 lei. Cu lacrimi în ochi, femeia se gândește cu groază la cum va face față cheltuielilor.

„Este foarte mult. Anul trecut, în 2025, am plătit 70 de lei, iar anul acesta am de plătit 210 lei. Este exagerat. Este prea mult pentru un apartament cu două camere, care și alea sunt mici și cu igrasie, cu umezeală. Este prea de tot! Guvernul să se mai gândească și la ceilalți cu pensiile mici. Cu o pensie de 1.280 de lei este prea exagerat”, a spus cu lacrimi în ochi o femeie din Iași.

În aceeași situație se află și Marius Moga, un pensionar din Iași. Bărbatul a rămas șocat atunci când a aflat că anul acesta are de achitat impozitul pe locuință de trei ori mai mare decât anul trecut. Adică, de la 200 de lei, în 2025, la 900 de lei, în 2026.

„O să plătesc, dar când o să am posibilitatea. Acum, pe moment, nu am. Doar dacă nu ne șantajează să ne trebuiască vreun act și să ne oblige să venim neapărat să plătim taxele. M-a șocat. De la 300 de lei pe persoană la 900 de lei pe persoană!”, a spus Marius Moga pentru presa locală.

Cât trebuie să plătească Ilie Bolojan impozit pentru un apartament și o casă. Cât achită pentru cele două proprietăți

Impozit de 1500% mai mare pentru o categorie de mașini. Suma uriașă pe care trebuie să o achite un bucureștean