De: Alina Drăgan 27/01/2026 | 22:21
Alimentul pe care un neurolog nu-l consumă niciodată. Crește puternic riscul de Alzheimer
Alimentația joacă un rol mult mai important în sănătatea creierului decât cred majoritatea oamenilor. Iar unele produse, pe cât de bune par, pe atât sunt de nocive. De exemplu, un produs iubit și consumat frecvent de mulți crește considerabil riscul de Alzheimer. Un reputat neurolog a tras un semnal de alarmă.

Un neurolog american avertizează că un produs extrem de popular, consumat zilnic de milioane de oameni, ar putea crește semnificativ riscul de boală Alzheimer. Dr. Austin Perlmutter, cercetător în neurologie și medic, atrage atenția că băuturile îndulcite sunt asociate cu un risc crescut de declin cognitiv.

Ei bine, Dr. Austin Perlmutter spune că nu se atinge niciodată de băuturile îndulcite, făcând referire la cercetări recente de amploare care au analizat legătura dintre consumul de băuturi îndulcite cu zahăr și riscul de Alzheimer. Potrivit acestuia, rezultatele sunt alarmante.

„Acesta este alimentul numărul unu pe care îl evit ca cercetător în neurologie și medic pentru a-mi proteja creierul împotriva bolii Alzheimer.

Alimentația are o influență majoră asupra sănătății creierului, iar cercetările au stabilit în mod constant o legătură între calitatea dietei și riscul apariției unor afecțiuni precum boala Alzheimer”, a explicat neurologul.

De asemenea, neurologul a punctat că studiile au arătat că persoanele care au consumat cele mai multe băuturi îndulcite cu zahăr au avut un risc cu aproape 50% mai mare de a dezvolta boala Alzheimer.

„Băuturile îndulcite cu zahăr nu oferă absolut nimic valoros pentru majoritatea oamenilor. Totuși, ele oferă o cantitate mare de zahăr, iar acest lucru este legat de disfuncția metabolică și de riscul de inflamație, ambele fiind căi care ne pot predispune la un risc mai mare de boli neurodegenerative, inclusiv boala Alzheimer”, a mai spus Dr. Austin Perlmutter.

Mai mult, specialistul a subliniat că și băuturile fără zahăr, îndulcite artificial sunt aproape la fel de nocive. Acestea cresc cu 40% riscul de a dezvolta Alzheimer.

„În același studiu, au descoperit că persoanele care consumă mai multe băuturi îndulcite artificial aveau un risc cu aproximativ 40% mai mare de a dezvolta Alzheimer”, a mai spus medicul.

