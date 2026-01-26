Acasă » Știri » Patru zile de „junk food” pot afecta memoria. Ce au descoperit cercetătorii despre creier

Patru zile de „junk food” pot afecta memoria. Ce au descoperit cercetătorii despre creier

De: Diana CerneaPaul Hangerli 26/01/2026 | 07:50
Patru zile de „junk food” pot afecta memoria. Ce au descoperit cercetătorii despre creier
Sursa foto: Shutterstock

Potrivit Vanity Fair, un nou studiu arată că o alimentație bogată în grăsimi saturate poate provoca modificări rapide și măsurabile în creier, cu efecte directe asupra memoriei – chiar și după câteva zile.

Creierul reacționează mai repede decât credem

În ultimii ani, cercetările au indicat tot mai clar că alimentația de tip „junk food” — bogată în alimente ultraprocesate și grăsimi saturate — nu influențează doar greutatea sau sănătatea metabolică, ci are și un impact rapid asupra funcțiilor cognitive. Un studiu publicat în revista Neuron vine acum cu dovezi concrete: sunt suficiente doar câteva zile de regim alimentar dezechilibrat pentru ca memoria să aibă de suferit.

O echipă de cercetători de la Universitatea din Carolina de Nord, condusă de Juan Song, a analizat efectele unui regim alimentar bogat în grăsimi saturate asupra șoarecilor, timp de numai patru zile. Rezultatele au fost surprinzătoare. În acest interval extrem de scurt, au apărut deja modificări la nivelul hipocampului, zona creierului responsabilă de memorie și învățare.

Mai exact, oamenii de știință au observat o hiperactivitate anormală a unor neuroni inhibitori numiți interneuroni CCK, asociați cu hormonii sațietății și cu procesele digestive. Acest dezechilibru neuronal a fost corelat direct cu performanțe mai slabe la testele de memorie.

Nu caloriile sunt problema, ci combustibilul creierului

Un aspect esențial al studiului este faptul că problemele de memorie nu par să fie cauzate de excesul caloric în sine. Cercetătorii au descoperit că grăsimile saturate afectează modul în care creierul folosește glucoza, principala sa sursă de energie. Acest proces este perturbat prin interferența cu o proteină-cheie a metabolismului celular, PKM2. Important este că aceste deficite cognitive apar înainte de orice creștere în greutate sau de semnele clasice ale rezistenței la insulină. Cu alte cuvinte, memoria reacționează mai rapid și este mai vulnerabilă decât alți indicatori de sănătate. Nu este nevoie de luni sau ani întregi de obiceiuri alimentare proaste pentru a produce efecte măsurabile asupra creierului.

Partea încurajatoare este că aceste modificări pot fi, cel puțin parțial, reversibile. În experimentele pe animale, restabilirea metabolizării glucozei a dus la normalizarea activității neuronale și la recuperarea memoriei. Strategii precum postul intermittent (intermittent fasting) s-au dovedit, de asemenea, promițătoare.

Chiar dacă studiul a fost realizat pe șoareci, concluzia este clară – ceea ce mâncăm influențează creierul mai rapid decât ne imaginăm. Protejarea memoriei începe cu alegerile alimentare zilnice, nu doar cu planurile pe termen lung.

CITEȘTE ȘI: Gestul aparent inofensiv care îți poate dubla riscul de AVC. Majoritatea românilor îl fac fără să știe

Care este „dieta Moromete”, pe care nutriționistul Mihaela Bilic o recomandă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Recordul care a depășit limitele umane: omul care și-a ținut respirația peste 24 de minute sub apă
Știri
Recordul care a depășit limitele umane: omul care și-a ținut respirația peste 24 de minute sub apă
Meteorologii EaseWeather anunță o „primăvară polară” în România: Ninsori, viscol și ger ca în plină iarnă
Știri
Meteorologii EaseWeather anunță o „primăvară polară” în România: Ninsori, viscol și ger ca în plină iarnă
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Gandul.ro
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
„Am venit să te omor!” Imagini șocante cu un consilier local atacat cu securea în propriul magazin
Adevarul
„Am venit să te omor!” Imagini șocante cu un consilier local atacat cu...
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că STB poate fi executată silit
Digi24
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și...
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Parteneri
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os:...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
Click.ro
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu...
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de reacții: „Sacrificarea libertății nu e patriotism”
Digi 24
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de reacții: „Sacrificarea libertății nu e...
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Promotor.ro
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai...
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Gandul.ro
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Recordul care a depășit limitele umane: omul care și-a ținut respirația peste 24 de minute sub apă
Recordul care a depășit limitele umane: omul care și-a ținut respirația peste 24 de minute sub apă
Meteorologii EaseWeather anunță o „primăvară polară” în România: Ninsori, viscol și ...
Meteorologii EaseWeather anunță o „primăvară polară” în România: Ninsori, viscol și ger ca în plină iarnă
BANC | Politica by Bulă
BANC | Politica by Bulă
Pasta Queen îți spune adevărul: Penne alla Vodka, sosul roz născut din disco, controverse și un ...
Pasta Queen îți spune adevărul: Penne alla Vodka, sosul roz născut din disco, controverse și un strop de vodkă
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a ”divulgat” secretul
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a ”divulgat” secretul
Cum arată vila în care locuiește Geanina Ilieș. Are un living spațios și o curte imensă
Cum arată vila în care locuiește Geanina Ilieș. Are un living spațios și o curte imensă
Vezi toate știrile
×