Patru zile de „junk food” pot afecta memoria. Ce au descoperit cercetătorii despre creier

Potrivit Vanity Fair, un nou studiu arată că o alimentație bogată în grăsimi saturate poate provoca modificări rapide și măsurabile în creier, cu efecte directe asupra memoriei – chiar și după câteva zile.

Creierul reacționează mai repede decât credem

În ultimii ani, cercetările au indicat tot mai clar că alimentația de tip „junk food” — bogată în alimente ultraprocesate și grăsimi saturate — nu influențează doar greutatea sau sănătatea metabolică, ci are și un impact rapid asupra funcțiilor cognitive. Un studiu publicat în revista Neuron vine acum cu dovezi concrete: sunt suficiente doar câteva zile de regim alimentar dezechilibrat pentru ca memoria să aibă de suferit.

O echipă de cercetători de la Universitatea din Carolina de Nord, condusă de Juan Song, a analizat efectele unui regim alimentar bogat în grăsimi saturate asupra șoarecilor, timp de numai patru zile. Rezultatele au fost surprinzătoare. În acest interval extrem de scurt, au apărut deja modificări la nivelul hipocampului, zona creierului responsabilă de memorie și învățare.

Mai exact, oamenii de știință au observat o hiperactivitate anormală a unor neuroni inhibitori numiți interneuroni CCK, asociați cu hormonii sațietății și cu procesele digestive. Acest dezechilibru neuronal a fost corelat direct cu performanțe mai slabe la testele de memorie.

Nu caloriile sunt problema, ci combustibilul creierului

Un aspect esențial al studiului este faptul că problemele de memorie nu par să fie cauzate de excesul caloric în sine. Cercetătorii au descoperit că grăsimile saturate afectează modul în care creierul folosește glucoza, principala sa sursă de energie. Acest proces este perturbat prin interferența cu o proteină-cheie a metabolismului celular, PKM2. Important este că aceste deficite cognitive apar înainte de orice creștere în greutate sau de semnele clasice ale rezistenței la insulină. Cu alte cuvinte, memoria reacționează mai rapid și este mai vulnerabilă decât alți indicatori de sănătate. Nu este nevoie de luni sau ani întregi de obiceiuri alimentare proaste pentru a produce efecte măsurabile asupra creierului.

Partea încurajatoare este că aceste modificări pot fi, cel puțin parțial, reversibile. În experimentele pe animale, restabilirea metabolizării glucozei a dus la normalizarea activității neuronale și la recuperarea memoriei. Strategii precum postul intermittent (intermittent fasting) s-au dovedit, de asemenea, promițătoare.

Chiar dacă studiul a fost realizat pe șoareci, concluzia este clară – ceea ce mâncăm influențează creierul mai rapid decât ne imaginăm. Protejarea memoriei începe cu alegerile alimentare zilnice, nu doar cu planurile pe termen lung.

CITEȘTE ȘI: Gestul aparent inofensiv care îți poate dubla riscul de AVC. Majoritatea românilor îl fac fără să știe

Care este „dieta Moromete”, pe care nutriționistul Mihaela Bilic o recomandă