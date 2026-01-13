Gestul aparent inofensiv care îți poate dubla riscul de AVC. Majoritatea românilor îl fac fără să știe

Accidentul vascular cerebral poate apărea la orice vârstă, dar există factori care ne influențează negativ viața și cresc șansele apariției unui AVC. Cu siguranță și tu faci acest lucru fără să realizezi la ce riscuri te expui. Toate detaliile în articol.

Cercetările arată că adulții cu vârste cuprinse între 50 și 64 de ani sunt cei care petrec multe ore pe zi folosind smartphone-uri, computere sau uitându-se la televizor. Ei bine, acest obicei crește riscul de boli cardiovasculare și apariția unui AVC.

Gestul aparent inofensiv care îți poate dubla riscul de AVC

Cu toate că studiile arată că decesele cauzate de accident vascular în rândul adulților de 65+ ani a scăzut în 2010, decesul în cazul adulților mai tineri (35-64 de ani) este în creștere.

Astfel, cu cât perioada în care adulții își petrec timpul nemișcați în fața unui ecran este mai mare, cu atât riscul apariției un AVC este mai ridicat. Din păcate, studiile arată că perioadele petrecute în mod sedentar sunt tot mai des întâlnite în rândul adulților, iar acest lucru afectează grav starea de sănătate.

Adulții ar trebui să ia la cunoștință faptul că lipsa activității fizice duce la probleme grave de sănătate, iar o viață activă, combinată cu alte obiceiuri sănătoase, este recomandată de medici și specialiști.

Cum poți face mai multă mișcare și să eviți sedentarismul? Când ieși din casă, mergi pe jos cât de mult e posibil, iar atunci când lucrezi la birou, ridică-te in fiecare oră și fă câțiva pași, poate chiar și stretching. În schimb, atunci când stai relaxat și te uiți la televizor, e indicat să faci câteva exerciții de gimnastică sau ia-ți o bicicletă statică și pedalează în timp ce urmărești filmul preferat.

CITEȘTE ȘI:

Fructul de sezon care îți întărește imunitatea, îți luminează pielea și îți protejează creierul. Are doar 35 de calorii

Mâncarea preferată a românilor este, de fapt, „cea mai mare otravă”, potrivit medicului Virgiliu Stroescu