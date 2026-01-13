Acasă » Știri » Gestul aparent inofensiv care îți poate dubla riscul de AVC. Majoritatea românilor îl fac fără să știe

Gestul aparent inofensiv care îți poate dubla riscul de AVC. Majoritatea românilor îl fac fără să știe

De: Denisa Iordache 13/01/2026 | 09:49
Gestul aparent inofensiv care îți poate dubla riscul de AVC. Majoritatea românilor îl fac fără să știe
Gestul aparent inofensiv care îți poate dubla riscul de AVC. Sursă: Pixabay

Accidentul vascular cerebral poate apărea la orice vârstă, dar există factori care ne influențează negativ viața și cresc șansele apariției unui AVC. Cu siguranță și tu faci acest lucru fără să realizezi la ce riscuri te expui. Toate detaliile în articol.

Cercetările arată că adulții cu vârste cuprinse între 50 și 64 de ani sunt cei care petrec multe ore pe zi folosind smartphone-uri, computere sau uitându-se la televizor. Ei bine, acest obicei crește riscul de boli cardiovasculare și apariția unui AVC.

Gestul aparent inofensiv care îți poate dubla riscul de AVC

Cu toate că studiile arată că decesele cauzate de accident vascular în rândul adulților de 65+ ani a scăzut în 2010, decesul în cazul adulților mai tineri (35-64 de ani) este în creștere.

Astfel, cu cât perioada în care adulții își petrec timpul nemișcați în fața unui ecran este mai mare, cu atât riscul apariției un AVC este mai ridicat. Din păcate, studiile arată că perioadele petrecute în mod sedentar sunt tot mai des întâlnite în rândul adulților, iar acest lucru afectează grav starea de sănătate.

Adulții ar trebui să ia la cunoștință faptul că lipsa activității fizice duce la probleme grave de sănătate, iar o viață activă, combinată cu alte obiceiuri sănătoase, este recomandată de medici și specialiști.

Cum poți face mai multă mișcare și să eviți sedentarismul? Când ieși din casă, mergi pe jos cât de mult e posibil, iar atunci când lucrezi la birou, ridică-te in fiecare oră și fă câțiva pași, poate chiar și stretching. În schimb, atunci când stai relaxat și te uiți la televizor, e indicat să faci câteva exerciții de gimnastică sau ia-ți o bicicletă statică și pedalează în timp ce urmărești filmul preferat.

CITEȘTE ȘI:

Fructul de sezon care îți întărește imunitatea, îți luminează pielea și îți protejează creierul. Are doar 35 de calorii

Mâncarea preferată a românilor este, de fapt, „cea mai mare otravă”, potrivit medicului Virgiliu Stroescu

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce va face Cătălin Măruță, după ce a fost dat afară de Pro TV? Soțul Andrei a făcut anunțul
Știri
Ce va face Cătălin Măruță, după ce a fost dat afară de Pro TV? Soțul Andrei a făcut…
Salariile mici din România. Domeniile unde munca abia se mai plătește
Știri
Salariile mici din România. Domeniile unde munca abia se mai plătește
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în...
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Gandul.ro
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Adevarul
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei...
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american...
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin,...
Parteneri
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să...
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
go4it.ro
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Go4Games
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Gandul.ro
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce va face Cătălin Măruță, după ce a fost dat afară de Pro TV? Soțul Andrei a făcut anunțul
Ce va face Cătălin Măruță, după ce a fost dat afară de Pro TV? Soțul Andrei a făcut anunțul
Salariile mici din România. Domeniile unde munca abia se mai plătește
Salariile mici din România. Domeniile unde munca abia se mai plătește
CEO-ul Pro TV confirmă înlăturarea lui Cătălin Măruță! Cesnavicius: ”A fost un format unic”
CEO-ul Pro TV confirmă înlăturarea lui Cătălin Măruță! Cesnavicius: ”A fost un format unic”
Pe ce nivel trebuie sa setezi caloriferul in casă, de fapt. Greșeala care crește consumul de energie
Pe ce nivel trebuie sa setezi caloriferul in casă, de fapt. Greșeala care crește consumul de energie
După ce a rupt prietenia cu CRBL, Oase s-a certat și cu Cătălin Rizea, la Power Couple. Cum l-a trădat
După ce a rupt prietenia cu CRBL, Oase s-a certat și cu Cătălin Rizea, la Power Couple. Cum l-a trădat
Scene de groază în sudul Italiei după prăbușirea unui meteorit. Localnicii au intrat în panică, ...
Scene de groază în sudul Italiei după prăbușirea unui meteorit. Localnicii au intrat în panică, convinși că sunt sub un atac militar
Vezi toate știrile
×