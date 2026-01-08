Fructul de sezon care îți întărește imunitatea, îți luminează pielea și îți protejează creierul. Are doar 35 de calorii

Vrei să treci mai ușor peste sezonul răcelilor și, în același timp, să arăți mai bine? Există un fruct accesibil, aflat chiar acum în plin sezon, care este bogat în nutrienți, sărac în calorii și poate deveni aliatul tău secret pentru sănătate, frumusețe și stare de bine în această iarnă. În plus, are beneficii surprinzătoare și pentru creier.

Clementina este „verișoara” mai mică și mai dulce a portocalei. Este un fruct ușor de curățat, de obicei fără sâmburi și atinge vârful sezonului între lunile octombrie și ianuarie.

Deși par modeste ca dimensiune, clementinele nu trebuie subestimate. O singură clementină are aproximativ 35 de calorii, dar furnizează peste 36 mg de vitamina C — adică aproape 40% din necesarul zilnic recomandat. Vitamina C este esențială pentru organism, deoarece nu poate fi produsă intern și trebuie obținută din alimentație.

Aceasta joacă un rol-cheie în susținerea sistemului imunitar, ajutând corpul să combată infecțiile și protejând țesuturile de stresul oxidativ. Studiile arată că un aport constant de vitamina C poate reduce durata și severitatea simptomelor de răceală și gripă, însă doar dacă este consumată regulat, nu ocazional.

Beneficii vizibile pentru piele și minte

Vitamina C este, de asemenea, vitală pentru producția de colagen, proteina care menține pielea fermă, elastică și netedă. Un nivel adecvat de colagen poate reduce liniile fine, preveni lăsarea pielii și accelera vindecarea rănilor.

Potrivit New York Post, clementinele conțin și flavonoide și alți antioxidanți care combat inflamația, calmează roșeața și pot ajuta în afecțiuni precum acneea sau rozaceea. Conținutul ridicat de apă contribuie la hidratarea pielii, prevenind uscăciunea și aspectul tern.

Pe lângă piele, aceste citrice sunt benefice și pentru creier. Ele conțin compuși bioactivi, precum polifenolii și hesperidina, care au efecte antioxidante și antiinflamatoare, protejând celulele nervoase și susținând circulația cerebrală. Cercetările sugerează că un consum zilnic de citrice poate îmbunătăți memoria, atenția și chiar reduce riscul de depresie și demență odată cu înaintarea în vârstă.

Totuși, există un mic avertisment: clementinele conțin furanocumarine, substanțe care pot interacționa cu anumite medicamente. De aceea, este recomandat să consulți un medic dacă urmezi un tratament pentru o afecțiune cronică și intenționezi să le consumi frecvent.

Dar un lucru e sigur: acest fruct mic oferă beneficii mari, iar iarna este momentul perfect să profiți de ele.

