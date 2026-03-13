Andreea Popescu, prima reacție după ce s-a zvonit că divorțează de Rareș Cojoc. Fina a dat-o de gol, iar filmarea a stârnit un val de controverse

În ultima perioadă, în jurul relației dintre Andreea Popescu și soțul ei, Rareș Cojoc, au început să circule tot mai multe speculații privind o posibilă separare. Deși niciunul dintre cei doi nu a confirmat oficial că mariajul lor ar fi ajuns la final, anumite detalii apărute recent în social media au stârnit curiozitatea fanilor. CANCAN.RO a luat legătura cu fosta dansatoare a Deliei, iar aceasta ne-a oferit o scurtă declarație.

Andreea Popescu pare să treacă printr-o perioadă dificilă. După ce a apărut împreună cu soțul său, Rareș Cojoc în cadrul unui podcast, internauții au început să își pună semne de întrebare și să speculeze că cei doi au probleme în căsnicie. În urmă cu câteva ore, influencerița a postat pe Instagram, la story, un videoclip care a pus și mai multe paie pe foc, alimentând și mai tare zvonul divorțului. În clip apare Andreea alături de o altă persoană apropiată, care a făcut o glumă despre faptul că vedeta nu mai are inelul de la soțul său. Acest lucru a fost interpretat de mulți drept o aluzie la faptul că relația dintre cei doi ar fi trecut prin schimbări importante.

Videoclipul care a stârnit controverse

Cu ocazia zilei de 8 Martie, Andreea Popescu a primit un inel pe care scrie „mama”. Influencerița a vrut să imortalizeze momentul, dar a ajuns viral în mediul online. Andreea a fost foarte încântată de cadou, l-a scos imediat din ambalaj și a decis să își pună inelul pe mâna stângă, pe degetul arătător. De aici începe controversa. Persoana care o filma a afirmat imediat, mai în glumă, mai în serios un lucru care ne-a dat de gândit.

„Oricum nu mai ai!”, a spus femeia care o filma pe Andreea Popescu, făcând referire că nu mai are nici verighetă sau inel de logodnă pe deget.

După această glumiță, Andreea a râs și nu a avut nimic de spus, așa cum vă povesteam, chiar a postat videoclipul respectiv.

Andreea Popescu, reacție controversată

CANCAN.RO a luat imediat legătura cu fosta dansatore a Deliei pentru a vedea dacă infirmă sau confirmă zvonurile separării de tatăl celor 3 copii ai săi. Andreea Popescu a părut ușor deranjată de speculațiile din online, însă nu a dorit să comenteze despre speculațiile apărute, întârind și mai tare ideea că separarea deja s-a produs.

„Nu am niciun punct de vedere de spus!” a spus Andreea Popescu, pentru CANCAN.RO

În ultimele luni, Andreea nu a mai apărut în fotografii sau videoclipuri alături de soțul ei, așa cum o făceau înainte, promovând familia perfectă. Un alt detaliu observat de internauți este că vedeta nu a mai arătat niciun cadou primit de la tatăl copiilor ei, nici de ziua ei și nici de 8 Martie, așa cum își obișnuia în trecut fanii. Noi rămânem cu ochii pe cuplul controversat și venim cu detalii.

