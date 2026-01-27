Fotografia din culise: zeița Diana Munteanu, ritualul frumuseții și anii în care MTV făcea legea

Arhiva muzeală a showbizului românesc mai aruncă, din când în când, câte o capsulă a timpului. De data asta, din depozitele sacre ale CANCAN.RO iese la lumină o fotografie care spune mai mult decât o mie de titluri cu „EXCLUSIV”. Suntem în 2005, anul de glorie al VJ-ilor, când culisele miroseau a fixativ, glam și promisiuni, iar Diana Munteanu era exact acolo unde trebuia: în centru. Nu pe scenă, nu pe covorul roșu, ci la machiaj — locul unde se făceau, de fapt, zeițele.

Arheologie mondenă: poza care n-avea voie să existe

Fotografia e „arheologică” în sensul cel mai bun al cuvântului: surprinsă pe furiș, din culise, fără acordul machiajului final. Diana e așezată pe scaun, într-o ținută casual-glam — blugi, jachetă fancy colorată — și ține lângă ea o geantă Guess burdușită de farduri, pensule și mici secrete. Privește spre cameră cu o expresie care spune tot: „Serios? Chiar acum?” E privirea aia de VJ care știe că pozele se fac după machiaj, nu în timpul lui. Jumătate ceartă, jumătate magnetism. Aur.

Pe spătarele scaunelor se văd etichete de presă, lipite metodic. Nu erau scaune oarecare; erau rezervate pentru ce făcea Diana în perioada aia: VJ la MTV. În spate, mese cu bunătăți, probabil pentru recepția de după. Pe scurt, un backstage clasic de eveniment mare, cu tot ce înseamnă el: agitație, glam, timp care curge mai repede ca eyeliner-ul.

2005: anul în care MTV dicta trendul

Ca să înțelegi poza, trebuie să înțelegi anul. 2005 nu era doar „un an”. Era anul. MTV era religie, VJ-ii erau zei, iar televiziunea muzicală dicta ce purtăm, ce ascultăm și cum ne vorbim. Diana Munteanu era „blonda de la MTV”, cu siguranță pe cameră, timing impecabil și un aer de „știu exact ce fac”. Nu era doar o față frumoasă; era un brand în construcție.

Ea declara atunci că munca de VJ este cea mai mare realizare a ei de până atunci și că, odată cu intrarea în televiziune, a evoluat ca persoană publică. Traducere liberă: trecuse de la „apariție” la „prezență”. Și se vede. Postura din poză, calmul din haos, felul în care își ține privirea pe cameră — sunt semnele cuiva care știe că e acolo pe merit.

Ritualul frumuseții: unde se câștigă de fapt show-ul

Machiajul nu e o pauză, e o etapă. În poza asta, Diana e „în lucru”, iar asta o face și mai interesantă. Aici se construiește imaginea care va ieși pe ecran. Aici se reglează lumina, se mai adaugă un strat de încredere, se mai șterge un stres. Geanta Guess plină de farduri nu e doar accesoriu; e trusa de scule a meseriei.

Culisele au regula lor: nu intri, nu filmezi, nu fotografiezi. Și totuși, cineva a apăsat declanșatorul. Norocul nostru. Pentru că tocmai aceste cadre „interzise” spun adevărul unei epoci. Nu e Diana „aranjată”, e Diana pregătindu-se. Și exact asta o face zeiță.

De la muzică la divertisment: mutarea strategică

Cronologic, poza prinde un moment-cheie. Piața fierbea. Oferte din toate direcțiile — Pro TV, Prima, Antena 1 — fiecare cu promisiuni și cifre tentante. Diana a ales însă drumul care i se potrivea: divertisment, interactiv, cu invitați și subiecte vesele. Un pas calculat. Nu o fugă din muzică spre altă muzică, ci o extindere a rolului.

Ea declara că își dorește o emisiune interactivă, distractivă, cu multă energie. Exact genul de discurs care, citit azi, sună ca un brief de producție. Mutarea la Antena 1 a fost un upgrade de poziție, nu o renunțare. Și dacă te uiți la poza din 2005, o vezi deja pregătită pentru asta: sigură, concentrată, atentă la imagine.

Când fotbalul dă play pe MTV

În același timp, într-un alt univers paralel, Claudiu Niculescu își făcea curaj… de la distanță. Da, așa începe legenda mondenă: fotbalistul care o urmărea pe VJ la TV. Restul e istorie spusă în episoade: apariții în cluburi, zvonuri, declarații, titluri mari. Culisele showbizului și vestiarul au făcut schimb de adrese.

Poza asta, însă, e dinainte de tot. Dinainte de „cuplu”, dinainte de nuntă, dinainte de porumbei. E momentul în care Diana e doar Diana — vedetă MTV, cu carieră în plină ascensiune, prinsă la machiaj.

Când s-a ajuns la nuntă, a fost tot ce trebuia să fie: limuzină albă, bodyguarzi, porumbei, emoții, declarații colorate. Presa a numit-o „nunta anului”. Diana, într-o rochie clasică, coc impecabil; Claudiu, emoționat. A fost apogeul unei povești care, începuse, ironic, cu un televizor deschis pe MTV.

Dar dacă te întorci la fotografia din 2005, vezi sămânța. Vezi drumul care duce acolo.

Divorțul: discret pe hârtie, zgomotos în tabloide

Când a venit divorțul, după aproape opt ani de căsnicie, Diana a ales tăcerea oficială. Un comunicat scurt, elegant, fără acuzații directe. A vorbit despre respect, despre copil și despre dorința de a păstra detaliile în zona intimă. Dar, în paralel, tabloidele au mers pe varianta lor: zvonuri de infidelitate din partea lui Claudiu, presupuse aventuri și o relație care s-ar fi stins exact din motivul din care începuse.

Ironia nu a scăpat nimănui. Presa a scris apăsat că „viața se răzbună” și că Diana ar fi ajuns în postura Lidiei: femeia părăsită, obligată să înghită rușinea publică și să zâmbească pentru copil. Fără dovezi clare, dar cu suficient fum mediatic cât să lase impresia că istoria s-a închis în cerc.

După divorț, Diana nu s-a retras într-o mănăstire a discreției. După o perioadă de liniște relativă, presa a surprins-o alături de un bărbat cu aproximativ 12 ani mai tânăr. Povestea a fost ambalată rapid: „Diana se răzbună”, „Diana iubește din nou”, „Diana a ales tinerețea”.

Relația a fost intens urmărită, pozată, disecată. Tabloidele au scris că tânărul era petrecăreț, că gelozia plutea în aer, că Diana era mai implicată decât el. Au urmat vacanțe, poze cu mâini, mesaje criptice pe Instagram și inevitabila întrebare: e iubire sau pansament?

Viața nu iartă, dar nici nu uită

Privită cap-coadă, povestea Dianei Munteanu nu e una de telenovelă ieftină, ci de ciclu clasic de putere, cădere și reinventare. A fost femeia dorită care a intrat într-o relație controversată, soția celebră dintr-o nuntă fastuoasă, apoi femeia părăsită care a ales să nu-și spele rufele în public.

Poza din 2005, din culisele MTV, devine astfel cu atât mai puternică. Pentru că surprinde momentul dinainte de toate: înainte de scandaluri, înainte de titluri cu „amante”, „divorț”, „răzbunare”. O Diana neatinsă încă de karma tabloidelor, sigură pe ea, în plin ritual de construcție.

Diana Munteanu a fost adorată, contestată, judecată și reinventată de zeci de ori. A trăit exact cum a fost și presa care a înconjurat-o: intens, fără pauze și fără milă. Dacă viața „se răzbună”, atunci Diana a învățat să trăiască cu nota de plată pe masă — dar fără să dispară din cadru.

