Ce vedetă a apărut pe prima copertă Playboy din România. A colaborat cu celebrul fotograf Richard Fegley

De: Paul Hangerli 24/01/2026 | 22:40
Dana Săvuică, sursa- arhiva CANCAN.RO

În redacție, printre reviste vechi, cu colțuri îndoite și miros de tipar din alt secol, a apărut o comoară: primul număr Playboy România. Îl deschizi și dai peste o fotografie caldă, cu fundal roșu, din 2004. Dana Săvuică ține un microfon în mână și te privește ștrengărește, de parcă știe exact ce urmează să devină. O cămașă neagră semi-transparentă, corset sexy, blugi. Atât. Nu are nevoie de mai mult. Prezența ei spune tot. Atunci, ca și acum.

Anii ’90: când Dana era deja „cineva”

Mult înainte de coperta Playboy, Dana Săvuică era deja un nume greu. Născută pe 23 ianuarie 1970, în zodia Vărsătorului, a intrat în modă prin Casa de Modă „Venus”, într-o perioadă în care podiumul românesc abia se reinventa. A colaborat cu toți creatorii importanți ai vremii și a devenit rapid cel mai căutat manechin din România.

În paralel, făcea ceva ce părea aproape SF pentru o manechină a anilor ’90: studia la ASE, specializarea Relații Economice Internaționale, fascinată de boom-ul economic al Taiwanului. Îți dai seama? Podium ziua, macroeconomie seara. Iar când era întrebată cine i-a fost profesoară, răspunsul venea firesc: Zina Dumitrescu.

Fiica unui ambasadorului României în Filipine, Dana a crescut într-un mediu în care protocolul, expunerea publică și reprezentarea nu erau concepte abstracte, ci realități zilnice. A știut devreme cum să stea într-o încăpere, cum să vorbească, când să tacă și când să ocupe centrul scenei. Poate că podiumul a fost alegerea ei, dar postura — aceea de femeie care intră sigură pe ea oriunde — era deja formată.

Fără vicii, cu obsesia modei

Dana Săvuică a fost mereu o anomalie simpatică în showbiz. Nu fuma, nu bea alcool, nu consuma cafea, nu frecventa cluburi de noapte. În schimb, era obsedată de modă. Declara fără rușine că ar „muri de ciudă” dacă ar rata o prezentare. Și nu le rata. Din prezentări trăia, din prezentări se întreținea, din prezentări își construia un nume.

A apărut în reclame mari – Telecom, Prami – și, la un moment dat, pe ambalajele de ciorapi Lycra ADESGO. Dacă voiai să o vezi color, acolo era.

O căsătorie anunțată ca un breaking news

Profitând de absența logodnicului său, Răzvan Stanciu, Dana a decis să anunțe public căsătoria printr-un gest de manual de PR. A chemat presa la Restaurantul „Alexander”, a fluierat teatral și a declarat că acceptă cererea în căsătorie. Totul, cu martori din lumea modei: Cătălin Botezatu, Eugenia Enciu. România anilor ’90 nu văzuse așa ceva. Dana știa deja să transforme viața personală în eveniment mediatic.

Cu experiență acumulată, Dana nu s-a oprit la statutul de manechin. A fondat agenția Etiquette Models, organizând preselecții în București și în toată țara. La Ambasada Italiei, sub patronajul Camerei de Comerț, prezenta creații Gianfranco Ferré, Gianni Versace, Iceberg, Max Mara, Moschino. Dana nu mai era doar imaginea din față. Era organizatorul din spate.

Momentul Playboy: istorie scrisă în Chicago

Apoi a venit momentul care a intrat în legendă: prima româncă pe coperta Playboy. Pentru numărul inaugural, Dana a zburat la Chicago și a lucrat o săptămână întreagă, câte nouă ore pe zi, cu celebrul fotograf Richard Fegley. Luminile se reglau ore întregi, se trăgeau zeci de polaroide, iar muzica din studio era Madonna sau George Michael.

Dana povestea că uneori se plictisea, dar știa exact ce construiește: imagine, capital simbolic, istorie. A fost plătită bine, dar mai ales a câștigat ceva mai valoros: un loc definitiv în cultura pop românească.

Dana Savuica 2004, sursa- arhiva CANCAN.RO

Televiziune, atingeri „artistice” și joacă de platou

Anii 2000 au adus televiziunea. Într-o emisiune de shopping, Dana și Cristina Cioran au făcut un spectacol care a rămas în folclorul media: îmbrățișări, mângâieri, glume cu subînțeles. „Mai lipseau pupăturile”, remarca însăși Dana. Era televiziunea unei epoci mai libere, mai jucăușe, mai puțin speriate de propriul curaj.

Când s-a mutat într-o casă nouă, Dana a descoperit grădinăritul. Cu mâna ei, a ales arbuști, a învățat plantele, a implicat toată familia. Soțul uda, fiica Julie alegea liliac și iasomie. O vedetă care, între două apariții TV, își murdărea mâinile cu pământ. Și îi plăcea.

Azi: 56 de ani, fără filtre

În 2026, Dana Săvuică a atras din nou atenția cu imagini în costum de baie, fără filtre, la aproape 56 de ani. A vorbit deschis despre vârstă, despre intervenții estetice minime, despre acceptare. Mesajele ei sunt calme, mature, asumate. Nu mai demonstrează nimic. Nu mai are cui.

Dana Săvuică nu a rămas doar un pictorial  dintr-o revistă veche. Este un personaj care a traversat trei decenii de showbiz românesc fără să dispară din cadru. A fost manechin, studentă la economie, vedetă Playboy, femeie de business, figură TV, mamă, grădinăreasă și, mai ales, o prezență.

Fotografia din 2004 nu minte. Te privește ștrengărește și pare să spună: „Stați liniștiți. Încă sunt aici.”

×