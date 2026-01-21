Trident, cele trei blonde care au înțepat Bucureștiul: de la Callatis la Moscova, cu paiete și „Best Live Performance”

Poza asta n-a venit de pe mail, nici din arhiva vreunui PR obosit. Ne-a adus-o Neptun însuși, cucerit iremediabil de cele trei grații blonde care făceau mondenul bucureștean să se comporte ca la eclipsă: toată lumea se uita și nimeni nu clipea. Girl power! Trei doamne toate trei! Trei țepușe are tridentul, trei albinuțe cu ace ascuțite erau și ele: Andreia, Roxana și Loredana. Hituri? Au existat, dar nu pentru ele ai rămas cu memoria afectivă. Ți le amintești pentru spectacol.

Cînd muzica era pretext, iar imaginea era știrea

Formația Trident a intrat în peisaj ca un girl-band pop-dance care și-a construit faima nu doar pe piese, ci pe un pachet complet: scenă, styling, atitudine și un simț al șocului controlat perfect pentru mijlocul anilor 2000. Oficial, proiectul a fost activ în intervalul 2005–2010 și a fost format din Andreia Sibechi, Roxana Blagu și Loredana Poghircă.

Dar, în povestea de tabloid, startul e mai devreme: în august 2004, la Festivalul Callatis, acolo unde, după cum se spunea la vremea respectivă, s-a „lansat în peisaj” o formație de fete „foarte provocatoare prin vestimentația adoptată”.

Outfitul de concert: din față muzeu, din spate Red Light District

În poză avem outfitul de concert. Și ce outfit, tată! Blugi strînși, topuri din paiete cu decolteu generos, iar pe un crac al fiecărei „membre” – ce membre, bombe sexy – era cusut un trident din paiete. Branding, dom’le!

Dar adevărata șmecherie era din spate. Blugii erau decupați adînc, sub curea, cît să vezi clar linia feselor bombate. Tare sau ce? Anii 2000 rupeau. Azi zici că sîntem călugări: cuminți, cuviincioși, nimic provocator. Din păcate, spatele vi-l arătăm doar din față – motive de Google Discover. Dar cine vrea documentare completă știe că în 2014 a arătat totul CANCAN.RO.

300+ apariții live și turnee prin toată lumea

Trident n-a fost doar o glumă vizuală. Au muncit serios la capitolul scenă. În presa vremii se menționează peste 300 de apariții și concerte nu doar în țară, ci și în Austria, Germania, Elveția, Franța, Belgia, Italia și SUA.

Tot atunci aparea și o informație care sună bombastic, dar fix asta e perioada: formația ar fi fost distinsă de MTV Europa pentru prestația de la MTV Music Awards 2005 cu un premiu numit „Best Live Performance”.

Moscova, baby: Trident pe ruta MTV Russia

Și acum, cum să nu spui de Moscova? Trident urma să cînte la MTV Russia, la Moscova, pe 21 septembrie 2005, invitația venind de la reprezentanții MTV Europe, impresionați de prestația celor trei la MTV Romanian Music Awards. Mai mult, se menționează că au auzit că evenimentul s-ar desfășura în Piața Roșie și că MTV a făcut un montaj cu imagini din recitalul lor pentru a fi trimis în Rusia.

Asta e genul de detaliu care, în 2005, îți ridica sprînceana și îți lăsa telecomanda în aer: „Aoleu, fetele noastre la Moscova!”

Valencia, Miss Valencia și gașca de pop-dance românesc

În 2006, presa nota și un episod de export european: Trident a cîntat în Spania, la Valencia, la concursul „Miss Valencia”, în același pachet cu Akcent și cu Anda Adam, despre care se spunea că era una dintre cele mai bune prietene ale fetelor.

Tot acolo apar și detalii de culise: trupa lucra cu DJ Project, Ginomanzotti și Gabi Huiban și vorbea despre un nou material, plus despre dorința de a colabora cu artiști mari (inclusiv episoade live cu Holograf, povestite ca experiențe „foarte bune”).

„În București toți se mănîncă între ei”

Și pentru că orice poveste mondenă bună are și un capitol cu „lume rea, lume rea”, într-un interviu al perioadei, Roxana puncta ideea că nu mai vor să-și facă prieteni din cauza geloziei și că trupa își vede de treabă, mai ales într-un București unde „toți se mănîncă între ei”.

Tot în zona asta apare și episodul cu impresari și programări aiurea, inclusiv situații în care ele erau plecate la evenimente (Moscova e pomenită și aici în contextul agendelor încurcate) și altcineva încerca să le „împingă” concerte peste program.

Unde sînt cele trei azi

După ce proiectul s-a stins, fiecare a luat-o pe drumul ei: una mai vizibilă online și în zona de familie & lifestyle, una stabilită în străinătate, alta foarte discretă, departe de reflectoare. Și, din ce se tot înțelege din aparițiile publice rare, legătura dintre ele n-a dispărut complet: există acel fir subțire de „noi trei” care a rămas.

Trident e genul de formație care nu te urmărește prin playlist, ci prin memorie culturală. Au fost în locurile potrivite, la momentul potrivit: Callatis, MTV, Valencia, Moscova. Au avut look, au avut scenă, au avut tabloide. Și au lăsat România anilor 2000 cu o lecție simplă: uneori, în showbiz, piesa se uită, dar imaginea rămîne.

