Lumea ascunsă de sub Antarctica. Ce au descoperit experții

Un studiu recent a dezvăluit o întreagă lume ascunsă sub Antarctica. Aceasta a rămas secretă milioane de ani sub stratul gros de gheață. Însă, acum, cercetătorii au făcut lumină, iar concluziile nu sunt tocmai optimiste. Ce au descoperit experții?

Experții au descoperit o lume ascunsă sub Antarctica. Sub gheața groasă de un kilometru e ascuns un peisaj care a surprins. Se pare că munți, văi și râuri se ascund sub gheață și joacă un rol extrem de important atunci când vine vorba de acomodarea acelei zone la încălzirea globală.

Lumea ascunsă de sub Antarctica

Echipa lui Christine Dow, expertă de la Universitatea din Waterloo, Canada, a coordonat cel mai recent studiu legat de lumea ascunsă sub Antarctica. Studiul, publicat în Nature Communcations, include 20 de ani de cercetare.

În acest moment, experții prezic că gheața din Antarctica se va topi în următoarele câteva decenii. Iar ca urmare a încălzirii globale, acele râuri ascunse sub gheață vor crește, vor trece de malurile actuale și vor crea noi căi către ocean. Ei bine, acest fenomen poate destabiliza ghețarii mari de pe coasta continentului, care controlează creșterea nivelului mării.

„Schimbările sunt destul de drastice,” a declarat Christine Dow, expertă de la Universitatea din Waterloo, Canada.

Mai mult, concluziile studiului nu sunt tocmai optimiste. Aceste râuri aflate într-o evoluție constantă ar putea duce la topirea mai rapidă a ghețarilor.

„Subestimăm cât de repede se vor schimba lucrurile și cât de mare va fi pierderea de gheață în următorii 80 de ani”, susține Christine Dow.

Ce au descoperit experții

Această lumea ascunsă de sub Antarctica nu a fost văzută niciodată de vreun om. Însă, în ultimele decenii, avioane dotate cu echipamente radar care pătrund prin gheață și măsurători precise ale câmpurilor gravitațional și magnetic ne-au permis să „vedem” sub gheață.

Așa cum spuneam, studiile au descoperit sub Antartica lanțuri muntoase de peste 1 kilometru înălțime, văi largi și canioane adânci, dar și reflexiile plate ale câtorva sute de lacuri subglaciare. Aceste lacuri sunt alimentate de apă provenită din topirea lentă a bazei calotei de gheață.

Cea mai mare parte a coastei Antarcticii include plăci de gheață de sute de metri grosime, care plutesc pe ocean. Iar multe dintre aceste platforme de gheață au „puncte fierbinți”, unde se topesc de câteva ori mai repede decât ar fi de așteptat. În unele cazuri, aceste puncte subțiază gheața cu 30 până la 90 de metri pe an.

Ei bine, experții au descoperit recent că aceste zone cu topire rapidă apar exact în locurile unde au prezis că râurile subglaciare se revarsă de sub marginea calotei de gheață și ajung în ocean.

„Apa țâșnește de sub gheață ca un furtun de grădină sub presiune mare”, spune Dow.

Mai grav este faptul că atunci când această apă dulce întâlnește apa de mare densă și sărată, ea se ridică datorită flotabilității. Ca urmare, un strat de apă caldă, densă și sărată intră în contact cu partea inferioară a gheții, iar acest lucru crește enorm rata de topire.

