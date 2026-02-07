Acasă » Știri » Prin ce trece Călin Donca la spitalul din Dominicană! Concurentul Survivor 2025 trăiește un calvar: „Mă chinuie destul de tare”

Prin ce trece Călin Donca la spitalul din Dominicană! Concurentul Survivor 2025 trăiește un calvar: „Mă chinuie destul de tare”

De: Andreea Stăncescu 07/02/2026 | 21:21
Prin ce trece Călin Donca la spitalul din Dominicană! Concurentul Survivor 2025 trăiește un calvar: „Mă chinuie destul de tare”
Călin Donca este la spital / Sursa foto: Captură Pro TV
Călin Donca a suferit o accidentare gravă pe insulă și a fost transportat de urgență la spital. Starea sa de sănătate este destul de dificilă, iar recuperarea va fi un proces lung și solicitant, care îl ține departe de competițiile de pe insulă.

După accidentarea suferită, Călin Donca în urmă cu o săptămână, a fost transportat la spital. unde este internat și în prezent. El are de făcut recuperare și este nevoit să poarte un corset în zona abdomenului și al spatelui. Totodată, este suținut și de o cârjă, în urma căzăturii puternice din palmier.

Absența lui Călin a schimbat dinamica Faimoșilor, căci tensiunile dintre concurenți s-au redus și pare că au ajuns la un echilibru. Însă performanțele fizice ale echipei resimt lipsa sa, reducându-le puterea în anumite probe.

Sursa foto: Captură Pro TV

Călin Donca face recuperare în spital

Recuperarea lui Călin implică fizioterapie zilnică și exerciții intense, care îi solicită corpul mult mai mult decât anticipase. Acest proces îl ține departe de insulă și de echipă pentru perioade lungi, afectându-i prezența în competiții.

„Vin în fiecare zi la fizioterapie, mai ales cu gândul de a reintra cât mai repede în joc. Și din păcate nu pot să fiu pe insulă, nici măcar împreună cu tribul meu, pentru că e nevoie ca să fac aceste exerciții, această electrostimulare care mă chinuie destul de tare, mai tare decât mă așteptam, iar după aceea două-trei ore nici nu pot să stau pe spate. Adică recuperarea este groaznică”, a spus Călin Donca la Survivor.

În ediția de duminică, este posibil ca Călin să părăsească concursul din motive medicale, similar situației lui Yasmin Awad, care a fost eliminată tot din cauza problemelor de sănătate. Decizia finală va fi luată în cadrul consiliului, iar plecarea lui pare tot mai probabilă, însă rămâne de văzut!

Ce a putut să-i spună Marian Godină lui Cristian Boureanu la Survivor 2026: „Tu ai obiceiul să adormi lângă…”

