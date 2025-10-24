Coca-Cola își schimbă rețeta în SUA la cererea lui Donald Trump. Ce ingredient nou va conține băutura

Se anunță schimbări importante în rețeta uneia dintre cele mai cunoscute băuturi din lume. După ce Donald Trump a cerut ca în Statele Unite ale Americii să fie produsă o variantă „autentică” de Coca-Cola, similară celei mexicane, compania a decis să introducă o nouă formulă, preparată cu zahăr din trestie.

Coca-Cola a anunțat lansarea unei noi versiuni a celebrei băuturi în Statele Unite ale Americii, preparată cu zahăr din trestie, după ce președintele Donald Trump a cerut companiei să creeze o variantă americană inspirată de Coca-Cola mexicană. Noua băutură va fi disponibilă din toamnă, în sticle de sticlă de 350 ml, oferind consumatorilor „gustul original”, dar cu un ingredient dulce natural, obținut în state.

Schimbări la băuturile Coca-Cola

Decizia vine după ce Coca-Cola mexicană, îndulcită tot cu zahăr din trestie, a devenit extrem de populară în rândul consumatorilor, care susțin că are un gust mai curat și mai autentic decât versiunea americană, preparată cu sirop de porumb bogat în fructoză. Acest tip de îndulcitor, introdus în anii ’80 din motive economice, a fost adesea criticat de specialiști, inclusiv de Robert F. Kennedy Jr., care l-a numit „otravă” și l-a asociat cu obezitatea și diabetul.

Deși noua Coca-Cola cu zahăr din trestie este așteptată cu entuziasm, compania a anunțat că distribuția va fi treptată, din cauza limitărilor legate de producție și aprovizionare. Directorul financiar John Murphy a explicat că disponibilitatea zahărului din trestie în SUA este redusă, iar procesul de îmbuteliere în sticle de sticlă necesită extinderea capacităților logistice.

Totuși, compania speră să reproducă succesul versiunii mexicane, mizând pe combinația dintre gustul autentic și ambalajul retro. Experții în nutriție atrag însă atenția că, indiferent de sursa zahărului, băuturile rămân bogate în calorii și trebuie consumate cu moderație. FDA (Administrația pentru Alimente și Medicamente) a confirmat că nu există dovezi că zahărul din trestie ar fi mai sigur decât siropul de porumb, subliniind că organismul procesează ambii îndulcitori în același mod.

