România pregătește ”viza de aur” pentru investitorii străini. Cât costă 5 ani de ședere temporară

Este oficial! România intră pe lista țărilor care oferă rezidență străinilor dispuși să investească sume importante în economia țării. Guvernul pregătește ”viza de aur” pentru a atrage străinii cu dare de mână din afara Uniunii Europene. Cât va costa, de fapt, un permis de ședere temporară pentru 5 ani?

Inspirat de modelul american lansat de Donald Trump, Guvernul României dorește implementarea ”vizei de aur” pentru investitorii străini care vor să facă bani în țara noastră. Pentru a atrage miliarde de euro sub formă de investiții directe, parlamentarii PNL au venit cu propunerea să le ofere străinilor drept de ședere timp de 5 ani în România, însă cu o condiție: să plătească o anumită sumă de bani pentru a obține ”Golden visa” (n.r viza de aur). Măsura se va aplica exclusiv investitorilor din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

”Viza de aur” pentru străinii care investesc bani în România

Dacă proiectul de lege înaintat de reprezentanții PNL va trece de votul Parlamentului, străinii care vor să investească bani în România trebuie să pună la bătaie cel puțin 400.000 de euro pentru a obține ”viza de aur” – care le oferă ședere temporară timp de 5 ani.

Achizițiile eligibile includ următoarele investiții: în imobiliare (în valoare de minimum 400.000 de euro), plasamente în fonduri de investiții autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cumpărarea de acțiuni la companii listate la bursă și achiziționarea de titluri de stat cu scadență de cel puțin 5 ani.

„Scopul este să atragem cât mai mulți bani în România, cât mai multe investiții directe. Vorbim despre persoane terțe, deci din afara UE, cărora le dăm posibilitatea să obțină un permis de ședere temporar de 5 ani. E un instrument modern pe care îl folosesc și multe alte state europene și care a condus la creșterea acestor investiții de care, cu siguranță, România are nevoie. O să solicităm procedura de urgență și sperăm să îl avem aprobat până la finalul acestei sesiuni parlamentare”, a declarat Mircea Abrudean, președintele Senatului, pentru Antena 3 CNN.

