Cum poți cumpăra o casă în Italia cu doar 1 euro. Care sunt regulile

Programul caselor vândute cu 1 euro continuă și în 2026 în mai multe zone ale Italiei, menținând interesul ridicat al cumpărătorilor străini și al celor care caută oportunități imobiliare neconvenționale.

Inițiativa, creată pentru a salva localități aflate în declin demografic, rămâne una dintre cele mai vizibile campanii de revitalizare rurală din Europa.

Cum poți cumpăra o casă în Italia cu doar 1 euro

Proiectul a fost lansat pentru a combate depopularea satelor și pentru a readuce activitatea în comunitățile istorice. De-a lungul anilor, numeroase persoane din întreaga lume au fost atrase de ideea de a cumpăra o casă la un preț simbolic, contribuind în același timp la regenerarea urbană și socială a unor zone neglijate.

Din 2009, 77 de comune italiene au adoptat acest model, punând în vânzare locuințe vechi, abandonate sau aflate într-o stare avansată de degradare. Obiectivul principal nu este obținerea unui profit, ci recuperarea patrimoniului arhitectural și repopularea unor sate care riscă să dispară.

Majoritatea caselor disponibile necesită intervenții ample de renovare, de la consolidări structurale până la modernizarea instalațiilor și îmbunătățirea eficienței energetice.

În multe cazuri, poziționarea izolată a localităților poate complica organizarea lucrărilor, însă tocmai această provocare reprezintă esența proiectului: transformarea unor clădiri abandonate în locuințe moderne și durabile.

Care sunt regulile

În 2026, programul este activ în 14 regiuni ale Italiei. Cele mai multe oferte se găsesc în sud, în special în Sicilia, Calabria și Sardinia, dar există inițiative și în Toscana, Lazio, Piemonte sau Marche.

Lista localităților participante este actualizată periodic, iar noi comune pot lansa proiecte similare în orice moment, motiv pentru care autoritățile locale recomandă monitorizarea constantă a anunțurilor oficiale.

Deși prețul de achiziție este de doar 1 euro, cumpărătorii trebuie să ia în calcul costuri suplimentare semnificative. Printre obligațiile impuse se numără prezentarea unui proiect de renovare în termen de șase luni, începerea lucrărilor în maximum un an și finalizarea acestora în cel mult trei ani.

Bugetul necesar pentru renovarea unei astfel de locuințe este estimat, în general, între 20.000 și 25.000 de euro, sumă care include lucrările propriu-zise, taxele notariale, costurile cadastrale și alte proceduri administrative. În plus, cumpărătorii trebuie să constituie o garanție financiară, sub forma unei polițe fideiussorii, cu valori cuprinse de obicei între 1.000 și 5.000 de euro.

Achiziția unei case la 1 euro nu reprezintă o ofertă imobiliară obișnuită, ci un angajament pe termen lung. Investiția reală constă în renovarea completă a imobilului și în integrarea acestuia în peisajul istoric al localității, contribuind astfel la revitalizarea comunităților rurale italiene.

