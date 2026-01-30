Acasă » Știri » Sărbătoare mare azi: Sfinții Trei Ierarhi. Ce tradiții și obiceiuri e musai să respecți pe 30 ianuarie

Sărbătoare mare azi: Sfinții Trei Ierarhi. Ce tradiții și obiceiuri e musai să respecți pe 30 ianuarie

De: Simona Tudorache 30/01/2026 | 09:34
Sărbătoare mare azi: Sfinții Trei Ierarhi. Ce tradiții și obiceiuri e musai să respecți pe 30 ianuarie

Ortodocșii îi omagiază astăzi pe Sfinții Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz și Ioan Gură de Aur. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendar. Conform tradiției, în această zi se dă de pomană în amintirea celor dispăruți. Trei bărbați trebuie să primească de pomană de la tine colivă, fructe și preparate din pește.

Se crede că cei care nu respectă sărbătoarea vor fi urmăriți de ghinion. Bătrânii susțin că după 30 ianuarie temperaturile cresc treptat în întreaga țară, vine un timp mai blând și prosper. Se spune că cine învață în această zi va avea mintea ageră tot anul, iar cine muncește va resimți oboseala o perioadă lungă de timp.

„În calendarul ortodox, sărbătorile evidențiate prin cruce roșie marchează praznice de o importanță deosebită, dedicate unuia sau mai multor sfinți venerați cu respect și recunoștință. Acest simbol vizual subliniază solemnitatea zilei și semnifică faptul că slujbele religioase corespunzătoare beneficiază de o atenție liturgică sporită, reflectând rolul spiritual și semnificația profundă a sărbătorii în viața comunității credincioșilor”, a explicat Marius Oblu, preot la Biserica Iancu Vechi-Mătăsari din București, pentru Digi24.

Ce trebuie să respecți de Sfinților Trei Ierarhi

În această zi se merge la slujbă, se citesc rugăciuni și se evită conflictele. Cei nevoiași sunt ajutați, iar în gospodării nu trebuie să se execute munci complicate. E o zi de introspecție, o zi în care iertarea primează și vorbele grele, aruncate cu voie sau fără de voie, sunt date uitării. De sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi nu există excese, ci doar cumpătare și echilibru.

„Această zi ar trebui trăită cu liniște și reculegere, pentru că este un timp dedicat rugăciunii și reflecției. Participarea la Sfânta Liturghie este văzută drept una dintre cele mai importante forme de cinstire a sfinților, pentru că rugăciunea aduce pace sufletească și limpezime în gânduri. Este un moment potrivit pentru a cere înțelepciune, putere de discernământ și ajutor în luarea deciziilor importante, mai ales pentru elevi, studenți și profesori, aflați mereu în căutarea cunoașterii. Totodată, biserica îndeamnă la fapte bune, la iertare și la sprijinirea celor aflați în nevoie, amintind că milostenia rămâne una dintre cele mai curate forme de manifestare a credinței. Din punct de vedere spiritual, Sfinții Trei Ierarhi nu sunt prăznuiți prin excese sau petreceri, ci prin cumpătare și echilibru. E bine să păstrăm o atmosferă calmă, fără certuri sau vorbe grele, deoarece această zi este strâns legată de pace și bună înțelegere. Se spune că felul în care este trăită ziua sfântă se reflectă în liniștea sufletească a omului pe tot parcursul anului”, a mai precizat preotul.

Citește și: Cât o să țină minivacanța de Paște în 2026. Câte zile libere vor avea românii

Ciotește și: Câte zile libere au românii în 2026. Angajații își pot planifica deja prima mini-vacanță

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați
Știri
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri…
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost cea mai cuminte fată”
Știri
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost…
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane de euro, au fost furate. Cine sunt victimele
Digi24
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane...
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă cu 15 ani
Promotor.ro
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri ...
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am ...
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost cea mai cuminte fată”
Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate. Ce boală avea fosta ...
Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate. Ce boală avea fosta concurentă
Trei zodii care au noroc cu carul în următoarele două săptămâni. O să fie o schimbare majoră
Trei zodii care au noroc cu carul în următoarele două săptămâni. O să fie o schimbare majoră
Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare ...
Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare cu Lavinia Stoica
Vortexul polar revine în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat când se întoarce gerul
Vortexul polar revine în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat când se întoarce gerul
Vezi toate știrile
×