Sărbătoare mare azi: Sfinții Trei Ierarhi. Ce tradiții și obiceiuri e musai să respecți pe 30 ianuarie

Ortodocșii îi omagiază astăzi pe Sfinții Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz și Ioan Gură de Aur. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendar. Conform tradiției, în această zi se dă de pomană în amintirea celor dispăruți. Trei bărbați trebuie să primească de pomană de la tine colivă, fructe și preparate din pește.

Se crede că cei care nu respectă sărbătoarea vor fi urmăriți de ghinion. Bătrânii susțin că după 30 ianuarie temperaturile cresc treptat în întreaga țară, vine un timp mai blând și prosper. Se spune că cine învață în această zi va avea mintea ageră tot anul, iar cine muncește va resimți oboseala o perioadă lungă de timp.

„În calendarul ortodox, sărbătorile evidențiate prin cruce roșie marchează praznice de o importanță deosebită, dedicate unuia sau mai multor sfinți venerați cu respect și recunoștință. Acest simbol vizual subliniază solemnitatea zilei și semnifică faptul că slujbele religioase corespunzătoare beneficiază de o atenție liturgică sporită, reflectând rolul spiritual și semnificația profundă a sărbătorii în viața comunității credincioșilor”, a explicat Marius Oblu, preot la Biserica Iancu Vechi-Mătăsari din București, pentru Digi24.

Ce trebuie să respecți de Sfinților Trei Ierarhi

În această zi se merge la slujbă, se citesc rugăciuni și se evită conflictele. Cei nevoiași sunt ajutați, iar în gospodării nu trebuie să se execute munci complicate. E o zi de introspecție, o zi în care iertarea primează și vorbele grele, aruncate cu voie sau fără de voie, sunt date uitării. De sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi nu există excese, ci doar cumpătare și echilibru.

„Această zi ar trebui trăită cu liniște și reculegere, pentru că este un timp dedicat rugăciunii și reflecției. Participarea la Sfânta Liturghie este văzută drept una dintre cele mai importante forme de cinstire a sfinților, pentru că rugăciunea aduce pace sufletească și limpezime în gânduri. Este un moment potrivit pentru a cere înțelepciune, putere de discernământ și ajutor în luarea deciziilor importante, mai ales pentru elevi, studenți și profesori, aflați mereu în căutarea cunoașterii. Totodată, biserica îndeamnă la fapte bune, la iertare și la sprijinirea celor aflați în nevoie, amintind că milostenia rămâne una dintre cele mai curate forme de manifestare a credinței. Din punct de vedere spiritual, Sfinții Trei Ierarhi nu sunt prăznuiți prin excese sau petreceri, ci prin cumpătare și echilibru. E bine să păstrăm o atmosferă calmă, fără certuri sau vorbe grele, deoarece această zi este strâns legată de pace și bună înțelegere. Se spune că felul în care este trăită ziua sfântă se reflectă în liniștea sufletească a omului pe tot parcursul anului”, a mai precizat preotul.

