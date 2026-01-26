Acasă » Știri » Cât o să țină minivacanța de Paște în 2026. Câte zile libere vor avea românii

De: Irina Vlad 26/01/2026 | 21:24
Paștele din 2026 este sărbătorit pe data de 12 aprilie. Cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului Iisus Hristos, angajații din România vor beneficia de câteva zile libere. Cât o să țină minivacanță din acest an, de fapt?

Data Paștelui ortodox variază de la an la an. Acesta se sărbătorește în prima duminică ce urmează Lunii pline de după echinocțiul de primăvară, calcul realizat în baza calendarului gregorian. Această sărbătoare reprezintă punctul culminant al Săptămânii Mari, care include sărbătoarea Floriilor, Joia și Vinerea Marea.

Câte zile libere are minivacanța de Paște 2026

În România, Învierea Mântuitorului este cea mai importantă sărbătoare a creștinilor, celebrându-se nu doar trimful vieții asupra morții prin Înviere, dar și câteva zile libere legale pentru angajați.

În 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit duminică, pe 12 aprilie, iar Paștele catolic va fi sărbătorit o săptămână mai devreme, pe 5 aprilie. Prin urmare, angajații din românia vor beneficia de o minivacanță de 4 zile consecutive, începând de vineri, 10 aprilie, până luni, 13 aprilie, după cum urmează:

  • 10 aprilie – Vinerea Mare
  • 11 aprilie – Zi liberă (sâmbătă)
  • 12 aprilie – Prima zi de Paște (duminică)
  • 13 aprilie – A doua zi de Paște (luni)

Pentru elevi, vacanța de Paște va începe sâmbătă, 4 aprilie 2026, și va dura până marți, 14 aprilie 2026. După minivacanța de Paște, urmează 1 Mai (vineri), Ziua Muncii, iar angajații vor mai avea parte de încă un weekend prelungit și o minivacanță (1 Mai se suprapune cu weekendul, oferind trei zile libere consecutive). Urmează 31 mai (duminică) și 1 iunie (luni), prima și a doua zi de Rusalii, cea de-a doua fiind zi liberă legală de la stat.

