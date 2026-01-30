Acasă » Știri » Trei zodii care au noroc cu carul în următoarele două săptămâni. O să fie o schimbare majoră

De: Simona Tudorache 30/01/2026 | 11:12
Există momente în viață când totul se leagă. Stelele se aliniază în următoarea perioadă pentru aceste trei semne zodiacale. Nativii vor atrage bogăția, dar și afecțiunea. Investițiile, parteneriatele și oportunitățile de afaceri apar pe neașteptate. Veniturile cresc, iar zâmbetele se arată.

În dragoste, cei singuri întâlnesc pe cineva special, în timp ce cuplurile se apropie și devin mai pasionale. Taurii, Leii și Scorpionii traversează o perioadă bună pe plan financiar și sentimental.

Trei zodii care au noroc

Taurii par câștigători la toate capitolele. În următoarele două săptămâni, sunt răsplătiți. Au parte de prime și bonusuri și nu depun prea mult efort pentru asta. Au posibilitatea de a obține un nou job sau de a fi promovați la actualul loc de muncă. În dragoste nu întâmpină probleme. Au șansa să întâlnească o persoană care să îi aducă pe linia de plutire. După o perioadă încărcată, lucrurile devin mult mai simple.

Leii câștigă tot mai mult

Întindeți covorul roșu, pentru că a sosit Leul. Nativii par câștigători la toate capitolele. Deși la suprafață par destul de încrezători, pot fi, de fapt, unele dintre cele mai umile suflete din lume. Sunt primii care se învinovățesc atunci când ceva nu merge bine. Acum se află, însă, în cea mai bună etapă a vieții lor. Au stabilitate financiară și persoana iubită lângă ei. Când se simt confortabil, le place să fie în centrul atenției. Adică, vor să fie în „lumina reflectoarelor” în confortul propriilor case și alături de familie și prieteni. Le place să-i distreze pe ceilalți și adesea își asumă rolul unor personaje comice.

Scorpionii dobândesc ce și-au dorit

Scorpionii renasc pur și simplu. Lasă ce a fost greu în urmă și își ascultă intuiția. Banii vin din proiecte și nu sunt puțini. Au parte de dragostea visată după ce au trecut prin mai multe relații toxice. Scorpionii nu sunt dispuși să-și exprime emoțiile și sentimentele. Deși pot fi secretoși în legătură cu lucrurile pe care le consideră importante, se deschid atunci când se simt în siguranță. Sunt loiali și ar face orice pentru persoana de lângă ei. Atunci când se simt trădați, se depărtează. Aleg să întoarcă foaia fără regrete.

