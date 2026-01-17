Acasă » Știri » Vrei Netflix, HBO Max și Disney+ în 2026? Suma colosală pe care trebuie să o plătești lunar în România. Iată noile prețuri „la zi”!

De: roxana tudorescu 17/01/2026 | 14:22
Vrei Netflix, HBO Max și Disney+ în 2026? Sursă: Pixabay

Serviciile de streaming au devenit sursa principală de divertisment pentru milioane de oameni din România. Filmele, serialele și documentarele sunt accesibile cu un simplu click, dar costul mai multor abonamente poate atinge rapid sume mari. CANCAN.RO vă arată cât costă abonamentul pentru principalele platforme de streaming !

Streaming-ul a cucerit definitiv sufrageriile din România, devenind alegerea numărul unu pentru divertisment. Totul e la un click distanță, de la producții de Oscar la documentare de nișă, însă marea provocare a anului 2026 rămâne costul. Deși avem acces instant la o librărie infinită de seriale și documentare, confortul vine cu un preț. Puțini realizează cât de repede se adună sumele atunci când păstrezi active mai multe conturi simultan. 

Ce abonamente pune la dispoziție Netflix, una dintre cele mai populare platforme de streaming?

Netflix, una dintre cele mai populare platforme de streaming, pune la dispoziție trei tipuri de abonamente, cu prețuri cuprinse între 5,99 și 13,99 euro pe lună. Cel mai ieftin pachet oferă o calitate video HD de 720p și permite vizionarea pe un singur dispozitiv. 
Abonamentul intermediar, în valoare de 10,99 euro, aduce rezoluție Full HD și posibilitatea de a viziona simultan pe două dispozitive.

Varianta premium, cea mai scumpă, costă 13,99 euro lunar și oferă conținut 4K cu HDR, sunet spațial și acces simultan pe patru dispozitive, fiind gândită pentru familii sau utilizatori care își doresc cea mai bună experiență video.

HBO Max, are la rândul său, mai multe variante de abonament

Prețul pornește de la 4,99 euro pe lună pentru varianta de bază, care include reclame, streaming în Full HD și acces pe două dispozitive în același timp.

Abonamentul standard, fără reclame, costă 8,99 euro și permite descărcarea conținutului pentru vizionare offline. Cei care optează pentru pachetul premium plătesc 11,99 euro lunar și beneficiază de rezoluție 4K UHD, sunet Dolby Atmos, acces simultan pe patru dispozitive și un

număr mai mare de descărcări.

Disney+ completează oferta de divertisment online cu trei tipuri de abonamente

Disney+ completează oferta de divertisment online cu trei tipuri de abonamente disponibile în prezent la prețuri promoționale pentru primele trei luni. Varianta standard cu reclame costă 4,99 euro pe lună și oferă conținut Full HD, cu posibilitatea de a urmări simultan pe două dispozitive.

Abonamentul standard fără reclame ajunge la 7,99 euro lunar și include opțiuni de descărcare. Pachetul premium, în valoare de 10,99 euro pe lună, aduce rezoluție 4K UHD cu HDR, sunet Dolby Atmos și acces simultan pe patru dispozitive.

În funcție de opțiunile selectate, cheltuielile lunare pot varia considerabil. Un utilizator din România care alege cele mai accesibile abonamente disponibile pe fiecare dintre cele trei platforme va plăti aproape 16 euro lunar.

În contrapartidă, cei care decid să opteze pentru cele mai costisitoare pachete disponibile pot ajunge la o cheltuială de aproximativ 37 de euro pe lună doar pentru serviciile de streaming. Această sumă, atunci când este convertită în lei, poate depăși 180 de lei lunar, variind în funcție de fluctuațiile cursului valutar. 

