TVA de 9% pentru achiziționarea unei locuințe până în octombrie. Ce au votat comisiile

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost prada hackerilor, care au spart baza de date, blocând astfel piața. Din acest motiv, comisiile din Senat s-au întâlnit și au vorbit despre prelungirea posibilității cumpărării locuințelor cu TVA de 9% în loc de 21%.

Deși trebuia să fie în vacanță, parlamentarii s-au întâlnit luni, 27 iulie, pentru o sesiune de cinci zile de ședință. Aceștia au pe agendă teme precum legi restante din PNRR, aprobarea împrumutului european SAFE, modificări în administrație și măsuri fiscale cu impact direct asupra populației.

Până în acest moment, a fost luată prima decizie importantă în comisiile de Senat și anume prelungirea perioadei în care apartamentele pot beneficia de cota redusă de TVA de 9% în loc de 21%, până în luna octombrie.

TVA de 9% pentru achiziționarea unei locuințe până în luna octombrie

Comisiile au analizat două inițiative, depuse de PSD și AUR. Acestea propun prelungirea până la 1 octombrie 2026 a termenului pentru finalizarea tranzacției imobiliare eligibile pentru cota redusă de TVA de 9%. Cele două propuneri au fost aprobate. În ședința Comisiei economice au participat fizic doar cinci dintre cei 15 membri, iar la Comisia pentru Sănătate au fost prezenți 12 dintre cei 28 de senatori.

Un aspect important de menționat este că nu toate locuințele vor beneficia de cota redusă de TVA de 9%, ci prelungește un regim tranzitoriu pentru cumpărătorii care îndeplinesc condițiile stabilite anterior de lege. Inițial, termenul trebuia să fie 31 iulie, iar după încheierea acestuia s-ar fi aplicat TVA-ul de 21%.

Motivul propunerii unei astfel de inițiative

În urmă cu ceva timp, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a întâmpinat probleme serioase. Din cauza hackerilor a fost îngreunată eliberarea documentelor și finalizarea unor tranzacții. Cu toate acestea, avizul comisiei nu înseamnă că măsura a intrat în vigoare. Pentru a se întâmpla acest lucru, proiectul trebuie adoptat de Senat și de Camera Deputaților, promulgat și publicat în Monitorul Oficial.

Pe de altă parte, Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul PSD, argumentând că stabilirea datei de 1 octombrie nu oferă o garanție în lipsa unui termen cert pentru restabilirea completă a bazelor de date ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

VEZI ȘI: A început programul Rabla 2026. Care sunt condițiile

De câți ani de salariu ai nevoie pentru a cumpăra un apartament. Datele surprinzătoare ale BNR