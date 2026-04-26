Expediție de 40.000$ terminată tragic: din vânător a ajuns vânat. Cum s-a întâmplat moartea unui milionar excentric aflat la vânătoare de antilope

Un vânător american de trofee a murit după ce a fost călcat în picioare de un grup de elefanți în timpul unei partide de vânătoare în Africa. Bărbatul era milionar și proprietar de cramă, potrivit publicației New York Post.

Ernie Dosio, în vârstă de 75 de ani, era într-o expediție costisitoare, estimată la aproximativ 40.000 de dolari, în pădurea tropicală din Gabon, unde încerca să vâneze o antilopă rară (yellow-backed duiker). Incidentul s-a produs după ce acesta și ghidul său au surprins din greșeală un grup de cinci elefanți femele însoțite de un pui.

Atac fulgerător în junglă

Potrivit unor surse din comunitatea vânătorilor, vizibilitatea redusă din cauza vegetației dense a făcut ca cei doi să nu observe animalele decât în ultimul moment. Elefanții, simțindu-se amenințați, au reacționat imediat și au atacat.

Martorii spun că animalele „au apărut practic din senin”. Ghidul profesionist a fost aruncat la pământ și rănit grav, pierzându-și arma în timpul atacului. Dosio, care era echipat doar cu o armă de vânătoare de calibru mic, nu a avut nicio șansă: elefanții l-au doborât și l-au călcat în picioare.

Deși detaliile exacte nu au fost făcute publice, apropiații au sugerat că moartea a fost una rapidă.

Un vânător experimentat și controversat

Ernie Dosio era cunoscut în cercurile de vânătoare din SUA și Africa. Deținea o cramă în California și avea o colecție impresionantă de trofee, inclusiv capete de elefant, rinocer, leu, bivol, crocodil, zebră și leopard.

Prietenii îl descriu ca pe „un om simplu, de la țară”, pasionat de natură, care vâna încă din copilărie. Aceștia susțin că toate expedițiile sale erau autorizate și respectau reglementările legale.

În același timp, Dosio era implicat și în activități caritabile, organizând frecvent evenimente de strângere de fonduri pentru veterani, copii defavorizați și persoane cu dizabilități. Membrii comunității locale din California l-au descris drept o persoană generoasă, care „nu căuta recunoaștere, dar era mereu gata să ajute”.

Context și controverse

Moartea sa readuce în discuție riscurile și controversele legate de vânătoarea de trofee, mai ales în Africa, unde elefanții de pădure sunt o specie vulnerabilă. Gabon găzduiește aproximativ două treimi din populația mondială rămasă de elefanți de pădure, estimată la circa 95.000 de exemplare.

Această tragedie nu este un caz izolat. În 2025, un alt vânător american a murit după ce a fost atacat de un bivol în Africa de Sud, evidențiind pericolele reale ale acestor expediții.

Corpul lui Dosio urmează să fie repatriat în Statele Unite, unde va fi înmormântat în California. El lasă în urmă o soție și doi fii, care vor continua afacerea familiei în domeniul viticol.

Incidentul scoate la lumină o realitate dură. În mijlocul naturii, chiar și cei mai experimentați vânători se pot transforma, într-o clipită, în cei vânați.

