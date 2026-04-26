Expediție de 40.000$ terminată tragic: din vânător a ajuns vânat. Cum s-a întâmplat moartea unui milionar excentric aflat la vânătoare de antilope

De: Paul Hangerli 26/04/2026 | 06:30
Un vânător american de trofee a murit după ce a fost călcat în picioare de un grup de elefanți în timpul unei partide de vânătoare în Africa. Bărbatul era milionar și proprietar de cramă, potrivit publicației New York Post.

Ernie Dosio, în vârstă de 75 de ani, era într-o expediție costisitoare, estimată la aproximativ 40.000 de dolari, în pădurea tropicală din Gabon, unde încerca să vâneze o antilopă rară (yellow-backed duiker). Incidentul s-a produs după ce acesta și ghidul său au surprins din greșeală un grup de cinci elefanți femele însoțite de un pui.

Atac fulgerător în junglă

Potrivit unor surse din comunitatea vânătorilor, vizibilitatea redusă din cauza vegetației dense a făcut ca cei doi să nu observe animalele decât în ultimul moment. Elefanții, simțindu-se amenințați, au reacționat imediat și au atacat.

Martorii spun că animalele „au apărut practic din senin”. Ghidul profesionist a fost aruncat la pământ și rănit grav, pierzându-și arma în timpul atacului. Dosio, care era echipat doar cu o armă de vânătoare de calibru mic, nu a avut nicio șansă: elefanții l-au doborât și l-au călcat în picioare.

Deși detaliile exacte nu au fost făcute publice, apropiații au sugerat că moartea a fost una rapidă.

Un vânător experimentat și controversat

Ernie Dosio era cunoscut în cercurile de vânătoare din SUA și Africa. Deținea o cramă în California și avea o colecție impresionantă de trofee, inclusiv capete de elefant, rinocer, leu, bivol, crocodil, zebră și leopard.

Prietenii îl descriu ca pe „un om simplu, de la țară”, pasionat de natură, care vâna încă din copilărie. Aceștia susțin că toate expedițiile sale erau autorizate și respectau reglementările legale.

În același timp, Dosio era implicat și în activități caritabile, organizând frecvent evenimente de strângere de fonduri pentru veterani, copii defavorizați și persoane cu dizabilități. Membrii comunității locale din California l-au descris drept o persoană generoasă, care „nu căuta recunoaștere, dar era mereu gata să ajute”.

Context și controverse

Moartea sa readuce în discuție riscurile și controversele legate de vânătoarea de trofee, mai ales în Africa, unde elefanții de pădure sunt o specie vulnerabilă. Gabon găzduiește aproximativ două treimi din populația mondială rămasă de elefanți de pădure, estimată la circa 95.000 de exemplare.

Această tragedie nu este un caz izolat. În 2025, un alt vânător american a murit după ce a fost atacat de un bivol în Africa de Sud, evidențiind pericolele reale ale acestor expediții.

Corpul lui Dosio urmează să fie repatriat în Statele Unite, unde va fi înmormântat în California. El lasă în urmă o soție și doi fii, care vor continua afacerea familiei în domeniul viticol.

Incidentul scoate la lumină o realitate dură. În mijlocul naturii, chiar și cei mai experimentați vânători se pot transforma, într-o clipită, în cei vânați.

CITEȘTE ȘI: Doliu în televiziunea americană. Darrell Sheets din emisiunea „Războiul depozitelor” a murit la 67 de ani

 Un artist a murit într-un avion care a aterizat de urgență la București. Ce s-a întâmplat cu el

Iți recomandăm
Îți mai amintești de t-Short? Ce s-a întâmplat cu solista Carmen Ionescu după anii de glorie
Știri
Îți mai amintești de t-Short? Ce s-a întâmplat cu solista Carmen Ionescu după anii de glorie
Prințul Harry, mesaj neașteptat: ce spune despre rolul său în Familia Regală. Palatul Buckingham, nici o reacție
Știri
Prințul Harry, mesaj neașteptat: ce spune despre rolul său în Familia Regală. Palatul Buckingham, nici o reacție
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Ormuz, centrul lumii de 2.300 de ani. Cum a creat vizionarul Alexandru Macedon cea mai disputată rută a momentului
Gandul.ro
Ormuz, centrul lumii de 2.300 de ani. Cum a creat vizionarul Alexandru Macedon...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Fiul de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov are o nouă afacere. Și-a lansat un brand de energizante, deși tatăl său a interzis aceste băuturi
Adevarul
Fiul de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov are o nouă afacere. Și-a...
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Povestea neștiută a „rutei 66” la 100 de ani de când există faimoasa șosea
Mediafax
Povestea neștiută a „rutei 66” la 100 de ani de când există faimoasa...
Parteneri
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”....
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
Click.ro
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă...
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul Mijlociu nu se termină curând
Digi 24
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul...
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început...
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Promotor.ro
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Viața după „Războiul Depozitelor”: Darrell Sheets și boxa de 300.000 $
go4it.ro
Viața după „Războiul Depozitelor”: Darrell Sheets și boxa de 300.000 $
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Ormuz, centrul lumii de 2.300 de ani. Cum a creat vizionarul Alexandru Macedon cea mai disputată rută a momentului
Gandul.ro
Ormuz, centrul lumii de 2.300 de ani. Cum a creat vizionarul Alexandru Macedon cea mai...
