Un moment de divertisment într-o vacanță din Egipt s-a transformat în tragedie: turist mușcat mortal de șarpe

De: Paul Hangerli 29/04/2026 | 06:30
Turist german mușcat de șarpe, sursa- colaj CANCAN.RO

Un turist german în vârstă de 57 de ani, aflat în concediu, a murit după ce a fost mușcat de un șarpe în timpul unui spectacol organizat într-un hotel din Hurghada. Tragicul incident a declanșat o anchetă la nivel internațional.

Incidentul petrecut în timpul vacanței

Bărbatul în vârstă de 57 de ani, a cărui identitate nu a fost făcută publică, participa la un spectacol cu îmblânzitori de șerpi alături de familia sa, în momentul în care a fost mușcat de animal, la începutul acestei luni, potrivit poliției germane, care nu a precizat data exactă a incidentului.

Familia, formată din trei persoane și originară din regiunea Unterallgäu din Germania, era cazată într-un resort din Hurghada, pe coasta Mării Roșii, a confirmat luni poliția bavareză în timpul unei conferințe de presă.

Spectacolul care s-a transformat în tragedie

În timpul șederii, aceștia au participat la spectacol, parte a programului de divertisment al hotelului. Acesta implica doi șerpi, despre care se crede că erau cobre, pe care „îmblânzitorul” îi așeza în jurul gâtului spectatorilor, au precizat polițiștii.

Tragedia s-a produs însă în momentul în care unul dintre șerpi a reușit să pătrundă în hainele turistului german.

Șarpele i-a intrat în pantaloni

Potrivit informațiilor, unul dintre șerpi a intrat în pantalonii bărbatului de 57 de ani și l-a mușcat de picior.

„Unul dintre șerpi s-a strecurat în pantalonii bărbatului, rezultând o mușcătură la nivelul piciorului”, au transmis autoritățile. „Ulterior, acesta a prezentat simptome clare de intoxicație și a necesitat resuscitare.”

Bărbatul a prezentat rapid semne severe de otrăvire, a fost resuscitat la fața locului și transportat de urgență la un spital din apropiere, unde a murit la scurt timp.

Ancheta se extinde și în Germania

Cazul este investigat de Inspectoratul de Poliție Criminală din Memmingen, dar și de poliția din Kempten, având în vedere că victima provenea din regiunea Unterallgäu.

Autoritățile germane colaborează cu cele egiptene pentru a stabili exact circumstanțele tragediei. În acest moment, ancheta nu vizează în mod direct îmblânzitorul de șerpi, iar rezultatele analizelor toxicologice sunt încă așteptate.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, între 81.000 și 138.000 de oameni mor anual la nivel global din cauza mușcăturilor de șarpe, iar de aproximativ trei ori mai multe cazuri duc la amputări sau dizabilități permanente.

