Doliu în politica din România! Fostul senator s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani

Dan Claudiu Tănăsescu, medic, scriitor, jurnalist sportiv și fost membru PDSR dar și senator PRM, s-a stins din viață pe 27 aprilie 2026, la vârsta de 88 de ani. O personalitate complexă a vieții publice românești, acesta lasă în urmă o carieră impresionantă în medicină, administrație și cultură.

Născut pe 26 aprilie 1938, în Mogoșoaia, Dan Claudiu Tănăsescu a absolvit Facultatea de Medicină din Cluj în anul 1964. Și-a început cariera ca medic în orașul Mărășești, iar ulterior a activat în București, în cadrul policlinicilor „Colțea” și „Drumul Taberei”.

Deși a avut o activitate diversă, medicina a rămas cea mai mare pasiune a sa, fiind dedicat profesiei și pacienților săi de-a lungul anilor.

Primar timp de 15 ani și senator în Parlament

După 1990, Tănăsescu s-a implicat activ în administrația locală, devenind primar al comunei Mogoșoaia din partea PDSR, funcție pe care a ocupat-o timp de aproximativ 15 ani.

În 2004, a fost ales senator în Parlamentul României, pe listele Partidului România Mare (PRM), în legislatura 2004–2008, continuând astfel implicarea în viața publică la nivel național. Prima întîlnire dintre Tănăsescu și C.V. Tudor s-a produs în anii ‘80, cînd amîndoi scriau la „Săptămîna“.

Scriitor prolific și jurnalist sportiv

Pe lângă cariera medicală și politică, Dan Claudiu Tănăsescu a fost și un autor apreciat. A publicat peste 20 de volume de proză, nuvele și romane, debutând încă din anii ’70.

Printre lucrările sale se numără titluri precum „Iarna căzută-n genunchi” sau „Scrisori de pe front”. A fost membru al Uniunii Scriitorilor Români și a avut legături apropiate cu scriitori importanți precum Fănuș Neagu și Marin Preda.

Pasiunea pentru sport, în special pentru fotbal, s-a reflectat și în activitatea sa de jurnalist sportiv și editorialist, publicând volume precum „Din cronicile unui microbist” sau „Brazuca și ratangii”.

În anul 1997, el a devenit membru fondator al Fundației Arena, alături de Ion Iliescu, Adrian Năstase, George Țărnea, Constantin „Bebe“ Ivanovici, Emanuel Valeriu și Ovidiu Mușetescu.

Un destin marcat de implicare și diversitate

Dan Claudiu Tănăsescu a reușit să îmbine cariera de medic cu cea de scriitor, jurnalist și om politic, devenind o figură cunoscută în mai multe domenii ale vieții publice din România.

A fost apropiat și de personalități din sport, fiind cunoscut ca bun prieten al lui Mircea Sandu, fost președinte al Federației Române de Fotbal.

Ultimul omagiu

Dan Claudiu Tănăsescu s-a stins din viață la doar o zi după ce a împlinit 88 de ani. Familia a transmis un mesaj emoționant:

„Cu profundă durere, familia anunță trecerea la viața veșnică a dr. Dan Claudiu Tănăsescu. Dumnezeu i-a împlinit dorința de a mai aniversa o dată viața – ieri a împlinit 88 de ani, iar astăzi s-a înălțat la ceruri.”

Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face începând de marți, ora 15:00, la Capela Funerară Mogoșoaia, situată pe strada Viilor nr. 8A.

Înmormântarea va avea loc miercuri, 29 aprilie, ora 12:00, la Cimitirul Parohial Mogoșoaia 1, în apropierea capelei.

O moștenire importantă

Prin activitatea sa în medicină, administrație și cultură, Dan Claudiu Tănăsescu lasă în urmă o moștenire importantă și un exemplu de implicare în comunitate. Dispariția sa marchează pierderea unei personalități care a influențat generații întregi prin munca și pasiunea sa.

