Doliu în politica din România! Fostul senator s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani

De: Paul Hangerli 27/04/2026 | 23:30
Dan Claudiu Tănăsescu a decedat, sursa-colaj CANCAN.RO

Dan Claudiu Tănăsescu, medic, scriitor, jurnalist sportiv și fost membru PDSR dar și senator PRM, s-a stins din viață pe 27 aprilie 2026, la vârsta de 88 de ani. O personalitate complexă a vieții publice românești, acesta lasă în urmă o carieră impresionantă în medicină, administrație și cultură.

Născut pe 26 aprilie 1938, în Mogoșoaia, Dan Claudiu Tănăsescu a absolvit Facultatea de Medicină din Cluj în anul 1964. Și-a început cariera ca medic în orașul Mărășești, iar ulterior a activat în București, în cadrul policlinicilor „Colțea” și „Drumul Taberei”.

Deși a avut o activitate diversă, medicina a rămas cea mai mare pasiune a sa, fiind dedicat profesiei și pacienților săi de-a lungul anilor.

Primar timp de 15 ani și senator în Parlament

După 1990, Tănăsescu s-a implicat activ în administrația locală, devenind primar al comunei Mogoșoaia din partea PDSR, funcție pe care a ocupat-o timp de aproximativ 15 ani.

În 2004, a fost ales senator în Parlamentul României, pe listele Partidului România Mare (PRM), în legislatura 2004–2008, continuând astfel implicarea în viața publică la nivel național. Prima întîlnire dintre Tănăsescu și C.V. Tudor s-a produs în anii ‘80, cînd amîndoi scriau la „Săptămîna“.

Scriitor prolific și jurnalist sportiv

Pe lângă cariera medicală și politică, Dan Claudiu Tănăsescu a fost și un autor apreciat. A publicat peste 20 de volume de proză, nuvele și romane, debutând încă din anii ’70.
Printre lucrările sale se numără titluri precum „Iarna căzută-n genunchi” sau „Scrisori de pe front”. A fost membru al Uniunii Scriitorilor Români și a avut legături apropiate cu scriitori importanți precum Fănuș Neagu și Marin Preda.

Pasiunea pentru sport, în special pentru fotbal, s-a reflectat și în activitatea sa de jurnalist sportiv și editorialist, publicând volume precum „Din cronicile unui microbist” sau „Brazuca și ratangii”.

În anul 1997, el a devenit membru fondator al Fundației Arena, alături de Ion Iliescu, Adrian stase, George Țărnea, Constantin „Bebe“ Ivanovici, Emanuel Valeriu și Ovidiu Mușetescu.

Un destin marcat de implicare și diversitate

Dan Claudiu Tănăsescu a reușit să îmbine cariera de medic cu cea de scriitor, jurnalist și om politic, devenind o figură cunoscută în mai multe domenii ale vieții publice din România.
A fost apropiat și de personalități din sport, fiind cunoscut ca bun prieten al lui Mircea Sandu, fost președinte al Federației Române de Fotbal.

Ultimul omagiu

Dan Claudiu Tănăsescu s-a stins din viață la doar o zi după ce a împlinit 88 de ani. Familia a transmis un mesaj emoționant:

„Cu profundă durere, familia anunță trecerea la viața veșnică a dr. Dan Claudiu Tănăsescu. Dumnezeu i-a împlinit dorința de a mai aniversa o dată viața – ieri a împlinit 88 de ani, iar astăzi s-a înălțat la ceruri.”

Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face începând de marți, ora 15:00, la Capela Funerară Mogoșoaia, situată pe strada Viilor nr. 8A.
Înmormântarea va avea loc miercuri, 29 aprilie, ora 12:00, la Cimitirul Parohial Mogoșoaia 1, în apropierea capelei.

O moștenire importantă

Prin activitatea sa în medicină, administrație și cultură, Dan Claudiu Tănăsescu lasă în urmă o moștenire importantă și un exemplu de implicare în comunitate. Dispariția sa marchează pierderea unei personalități care a influențat generații întregi prin munca și pasiunea sa.

CITEȘTE ȘI:  Noi detalii în cazul femeii găsite moarte în București. Mesajul publicat înainte de deces

Influenceriță celebră, găsită moartă pe o plajă din Brazilia! Avea doar 36 de ani

Iți recomandăm
Adrian Minune, la un pas de tragedie! Cum a scăpat cu viață dintr-un accident rutier cumplit: ”Mașina s-a înfipt într-o țeavă de gaze”
Altceva Podcast
Adrian Minune, la un pas de tragedie! Cum a scăpat cu viață dintr-un accident rutier cumplit: ”Mașina s-a…
Când și unde va fi înmormântată Erika, tânăra de 18 ani, care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Giurgiu
Știri
Când și unde va fi înmormântată Erika, tânăra de 18 ani, care și-a pierdut viața în accidentul cumplit…
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Ilie Bolojan acuză o conspirație PSD-AUR împotriva sa: Asistăm de facto la crearea unei noi alianțe / Grindeanu a mințit
Gandul.ro
Ilie Bolojan acuză o conspirație PSD-AUR împotriva sa: Asistăm de facto la crearea...
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o...
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un mini Dubai”
Adevarul
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un...
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați...
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Parteneri
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București și a ajuns în moarte cerebrală. Soțul femeii acuză medicul: Noi am pregătit acum, am luat sicriul
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București...
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Câți bani te costă să petreci 1 Mai în hotelurile vedetelor? Mihai Trăistariu le-a „suflat” turiștii colegilor de scenă: „Nimic nu pică din cer!”
Click.ro
Câți bani te costă să petreci 1 Mai în hotelurile vedetelor? Mihai Trăistariu le-a „suflat”...
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost criticat în ședința PSD: „Nu există un acord politic post moţiune”
Digi 24
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost criticat în...
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii...
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez...
Reduceri surpriză la Xiaomi Fan Festival 2026! Ce poți lua pentru casă
go4it.ro
Reduceri surpriză la Xiaomi Fan Festival 2026! Ce poți lua pentru casă
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Ilie Bolojan acuză o conspirație PSD-AUR împotriva sa: Asistăm de facto la crearea unei noi alianțe / Grindeanu a mințit
Gandul.ro
Ilie Bolojan acuză o conspirație PSD-AUR împotriva sa: Asistăm de facto la crearea unei noi...
