Bucătar cunoscut, în stare gravă după explozia unei oale sub presiune. Are arsuri pe aproape o treime din corp

De: Elisa Tîrgovățu 09/05/2026 | 11:23
Un bucătar cunoscut a ajuns la spital după explozia unei oale sub presiune. Are arsuri pe aproape o treime din corp
Un bucătar cunoscut dintr-un show culinar celebru a ajuns de urgență la spital după ce a suferit arsuri pe aproximativ o treime din suprafața corpului, în urma unui accident grav petrecut chiar în propria bucătărie.

Incidentul s-a produs în momentul în care un ceaun afgan aflat sub presiune a explodat. În interiorul acestuia se afla o cantitate considerabilă de carne. Puternica deflagrație a provocat distrugeri importante în bucătărie, afectând serios încăperea.

Evenimentul s-a petrecut în dimineața zilei de 25 aprilie, în apartamentul bucătarului rus. Alexander Lutovin pregătea un pilaf cu carne, un preparat destinat unor invitați speciali – participanții la un semimaraton organizat în orașul Orenburg, potrivit msk1.ru.

Momentul s-a transformat însă într-o tragedie, după ce o oală sub presiune a explodat în timpul preparării. Deflagrația a avut loc chiar în bucătăria sa și a provocat răni grave, dar și distrugeri semnificative în locuință.

Pentru că lucrase până târziu în noapte la alte preparate, bucătarul a ales să folosească un ceaun afgan, un tip de vas de gătit sub presiune care a devenit tot mai popular în ultimii ani datorită timpului redus de preparare. În acest tip de recipient, carnea și legumele se gătesc mai rapid, datorită presiunii ridicate care se formează în interior.

Bărbatul a declarat că utiliza astfel de vase de mai mult timp și că avea mai multe modele în bucătărie. În seara incidentului, a pus la gătit aproximativ 12 kilograme de ingrediente într-un astfel de ceaun, așezat pe plită, după care a ieșit pentru scurt timp din încăpere.

Soția sa a sesizat primele semne de pericol

La doar câteva minute după ce focul a fost pornit, soția bucătarului a auzit un zgomot puternic, asemănător unui șuierat, venind din bucătărie. Ea a încercat să mute vasul de pe plită, însă nu a reușit din cauza greutății acestuia.

În acel moment, a intervenit chiar bucătarul. În clipa în care a apucat mânerul ceaunului, recipientul sub presiune a explodat, provocând incidentul grav.

Explozia l-a proiectat pe bucătar la câțiva metri distanță, direct într-un perete, iar bucătăria a fost distrusă în doar câteva secunde. Hota din sticlă s-a desprins și a căzut peste fiul cel mare al familiei, care venise să își ajute părinții.

Plita s-a spart complet, iar conținutul fierbinte al vasului s-a împrăștiat în toată încăperea. O parte din lichidul încins a ajuns și pe soția bucătarului, care se afla în apropiere în momentul exploziei.

Medicii i-au făcut injecții direct în zona ochilor

Bucătarul a fost dus de urgență la spital, unde cadrele medicale au stabilit că a suferit arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului. Au fost afectate în special zona feței, pieptul și mâna cu care ținea vasul în momentul producerii exploziei.

Cele mai serioase complicații sunt însă la nivelul ochilor, medicii fiind rezervați în privința evoluției acestora.

„Primele zile vedeam doar umbre. Mă uitam la lumină și durerea devenea insuportabilă”, a povestit acesta pentru presa locală.

Medicii au administrat tratamente injectabile direct în zona oculară timp de patru zile, în încercarea de a-i salva vederea. Deși evoluția a fost una ușor favorabilă, bucătarul spune că încă nu poate conduce și întâmpină dificultăți în a distinge culorile semaforului sau denivelările din trafic.

Pe lângă aceste probleme, a fost necesară și o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea țesutului afectat de arsuri.

