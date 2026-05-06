Se schimbă regulile la ITP. Parlamentul European a adoptat un set amplu de modificări

De: David Ioan 06/05/2026 | 21:51

Parlamentul European a adoptat un set amplu de modificări privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor din Uniunea Europeană, schimbări care urmăresc atât flexibilizarea procedurilor pentru șoferi, cât și consolidarea controalelor legate de siguranță și impactul asupra mediului.

Una dintre noutățile majore este posibilitatea ca inspecția tehnică a unui autovehicul să fie efectuată și într-un alt stat membru decât cel în care este înmatriculat. În astfel de situații, proprietarul va primi un certificat temporar de conformitate, valabil șase luni, urmând ca verificarea periodică standard să rămână în responsabilitatea țării de înmatriculare. Măsura este concepută pentru a facilita mobilitatea în interiorul UE.

Inspecția tehnică auto se schimbă în UE

Eurodeputații au respins propunerea Comisiei Europene de a introduce inspecții anuale obligatorii pentru mașinile și autoutilitarele cu o vechime mai mare de zece ani. Regula actuală, care prevede verificări o dată la doi ani, rămâne în vigoare. Parlamentarii au argumentat că nu există dovezi suficiente care să arate că o frecvență mai mare ar reduce semnificativ numărul accidentelor, iar statele membre au deja libertatea de a aplica norme mai stricte dacă apreciază că este necesar.

Regulile vor fi actualizate și pentru a include verificări dedicate tehnologiilor moderne. Sistemele de siguranță precum airbagurile sau frânarea automată de urgență vor deveni parte obligatorie a inspecțiilor. În plus, vor fi introduse controale specifice pentru vehiculele electrice și hibride, în contextul creșterii rapide a numărului acestora.

Pentru a limita manipularea kilometrajului, o practică frecventă pe piața auto second-hand, service-urile vor fi obligate să înregistreze valorile odometrului la fiecare intervenție. Producătorii vor trebui, de asemenea, să introducă datele vehiculelor conectate într-o bază de date națională. Sunt prevăzute anumite excepții pentru firmele mici, în special în cazul reparațiilor de scurtă durată.

Noile obligații pentru conducători

De asemenea, vor fi aplicate și reguli mai stricte în cazul rechemărilor obligatorii în service: vehiculele care nu au remediat problemele semnalate nu vor putea trece inspecția tehnică. Totodată, pentru reducerea poluării, eurodeputații susțin includerea unor teste privind emisiile de particule și oxizi de azot, însă implementarea acestora va rămâne la latitudinea fiecărui stat membru.

Inspecțiile tehnice vor deveni obligatorii și pentru motocicletele cu o capacitate mai mare de 125 cmc, inclusiv pentru modelele electrice. Controalele rutiere vor fi extinse la toate tipurile de vehicule, pentru a include verificarea emisiilor poluante și, acolo unde este cazul, a nivelului de zgomot.

Textul aprobat de Parlamentul European va intra acum în negocieri cu statele membre, iar forma finală a legislației va fi stabilită în urma discuțiilor dintre Parlament și Consiliul UE.

