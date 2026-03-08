Gestul făcut de apropiați la înmormântarea Andreei Anița, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer

Ieri, 7 martie, Andreea Anița, tânăra din Fălticeni care a devenit simbolul uneia dintre cele mai mari mobilizări umanitare din România, a fost condusă pe ultimul drum. Aceasta a fost înmormântată în localitatea natală, iar o mulțime de oameni s-au adunat să îi aducă un ultim omagiu. Ce au făcut cei prezenți la înmormântare în memoria Andreei. Gestul a stârnit multe lacrimi.

După o luptă de peste zece ani cu o formă rară și agresivă de cancer, Andreea Anița s-a stins din viață, lăsând în urmă ei o poveste impresionantă. Pentru tânăra din Fălticeni, o mulțime de români au dat dovadă de solidaritate. Într-una dintre cele mai mari campanii umanitare din ultimii ani, oamenii au strâns 2,3 milioane de dolari în numai șapte zile pentru tratamentul ei, unul revoluționar, disponibil doar în Statele Unite.

Însă, în ciuda donațiilor făcute și a curajului Andreei care a luptat ani de zile cu boala, în cele din urmă corpul ei a cedat. Tânăra s-a stins din viața în ziua de 3 martie, chiar de aniversarea mamei sale.

Gestul emoționant făcut în memoria Andreei Anița

Cu multă durere și lacrimi, Andreea Anița a fost condusă pe ultimul drum ieri, 7 martie. Tânăra a fost înmormântate în localitatea natală, iar o mulțime de persoane s-au adunat pentru a îi aduce un ultim omagiu.

Oamenii au adus coroane de flori și au aprins lumânări, iar la finalul înmormântării un gest emoționant a fost făcut în memoria Andreei. Au fost eliberate mai multe baloane albe, un gest simbolic prin care oamenii i-au adus un ultim omagiu. Imaginile au fost distribuite și în mediul online de Dani Cek, cel care s-a ocupat de campania de strângere de fonduri.

„Ești înger acum”, este mesajul de care Dani Cek a însoțit imaginile emoționante.

Familia Andreei Anița este acum distrusă de durere. Cei care au cunoscut-o pe Andreea au sperat până în ultima clipă că aceasta va reuși să învingă boala ce a chinuit-o ani de zile.

„Astăzi am scris o filă grea, cu o mână tremurândă pe aparatul care a spus atâtea povești. O poveste spusă, printre tăceri adânci și cu ochii mei scăldați în lacrimi, care mi-au tăiat respirația. Astăzi… a fost despre TINE… despre TINE, fata mea cu ochi de cer. Și poate cel mai dureros a fost să simt cât de prezentă ai fost… chiar și atunci când nu ai mai fost. Sora și mama ta m-au îmbrățișat strâns, ca și cum ne cunoșteam dintotdeauna. Iar în acea îmbrățișare… te-am simțit”, a transmis Rebeca, o apropiată a Andreei, în urma înmormântării.

