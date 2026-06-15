Acasă » Știri » Reducere uriașă în LIDL, începând de astăzi: Cu cât se vinde 1 kilogram de cireșe, săptămâna aceasta

Reducere uriașă în LIDL, începând de astăzi: Cu cât se vinde 1 kilogram de cireșe, săptămâna aceasta

De: Anca Chihaie 15/06/2026 | 07:30
Reducere uriașă în LIDL, începând de astăzi: Cu cât se vinde 1 kilogram de cireșe, săptămâna aceasta
Cu cât se vând cireșele la Lidl
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Odată cu instalarea sezonului cald, pe tarabele comercianților și în marile magazine își fac apariția unele dintre cele mai apreciate fructe ale verii: cireșele. După o perioadă în care acestea au fost considerate un produs de lux din cauza prețurilor foarte ridicate, începutul lunii iunie vine cu vești bune pentru consumatori. Creșterea cantităților disponibile pe piață și intrarea în plin sezon de recoltare contribuie la o scădere vizibilă a prețurilor, ceea ce face ca cireșele să fie mult mai accesibile pentru majoritatea cumpărătorilor.

În această perioadă, retailerii și producătorii locali beneficiază de recoltele proaspete, iar oferta bogată începe să influențeze direct costurile de la raft. Dacă în urmă cu doar câteva săptămâni cireșele se vindeau la prețuri care îi făceau pe mulți să renunțe la achiziție, acum situația s-a schimbat semnificativ. Consumatorii pot găsi fructele la valori mult mai apropiate de nivelul obișnuit al sezonului.

Cu cât se vinde 1 kilogram de cireșe la Lidl

Fenomenul nu este unul nou. În fiecare an, primele cireșe care apar pe piață au prețuri ridicate deoarece provin din cantități limitate, iar costurile de producție și transport sunt mai mari. Pe măsură ce livezile intră în perioada de recoltare intensă, volumele cresc considerabil, iar concurența dintre comercianți contribuie la reducerea prețurilor.

Cireșele se numără printre fructele preferate ale românilor în timpul verii datorită gustului dulce și aromei specifice. Acestea sunt consumate atât ca gustare, cât și în numeroase deserturi, prăjituri, compoturi, gemuri sau sucuri naturale. În plus, fructele sunt apreciate pentru conținutul ridicat de vitamine și antioxidanți, fiind considerate o alegere sănătoasă pentru alimentația zilnică.

În această săptămână, unul dintre cele mai atractive prețuri pentru cireșe poate fi găsit în magazinele Lidl, unde kilogramul este comercializat la prețul de 15 lei, conform ofertei valabile în catalogul curent. Reducerea este semnificativă în comparație cu multe piețe agroalimentare din țară, unde kilogramul de cireșe se vinde frecvent cu 20-25 de lei, în funcție de zonă și de calitatea fructelor. Diferența de preț poate reprezenta un avantaj important pentru consumatorii care doresc să profite de sezon și să cumpere cantități mai mari pentru consumul zilnic sau pentru prepararea de dulceață, compot și alte conserve de casă.

Specialiștii în nutriție recomandă consumul de fructe proaspete în sezon, deoarece acestea oferă un aport important de vitamina C, fibre și alte substanțe benefice organismului. Cireșele conțin, de asemenea, antocianine, compuși care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și pot susține sănătatea sistemului cardiovascular.

CITEȘTE ȘI:

Carmen Brumă răspunde celei mai controversate întrebări ale verii. Nutriționista avertizează: „Nu slăbești”

Carmen Brumă, sfaturi pentru un prânz sănătos la birou: „Sfânta caserolă luată de acasă este cea mai bună”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vouchere de vacanță 2026. Regulile de utilizare și locurile din România unde le poți folosi
Știri
Vouchere de vacanță 2026. Regulile de utilizare și locurile din România unde le poți folosi
Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani! A fost ucisă de fiul său, după ce i-a făcut un reproș banal
Știri
Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani! A fost ucisă de fiul său,…
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare
Mediafax
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare
Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi ai Jandarmeriei Române. Decizia nu e definitivă. Ionuț Sindile: „Mulțumesc lui Dumnezeu că există dreptate!”
Gandul.ro
Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi...
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Imagini şocante cu saltul mortal al unei tinere: a fost aruncată de la 40 de metri fără coarda de siguranță
Adevarul
Imagini şocante cu saltul mortal al unei tinere: a fost aruncată de la...
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Cum îl păcălesc rușii pe Putin: VPN-uri, telefoane duble și fisurile din „cortina digitală de fier”
Mediafax
Cum îl păcălesc rușii pe Putin: VPN-uri, telefoane duble și fisurile din „cortina...
Parteneri
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical după divorțul cu scandal. Antrenorul a fost înșelat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical...
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie de 600 de ani
Click.ro
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie...
UDMR nu crede că Veștea vrea să continue programul lui Bolojan. Reacția dură a unui lider al partidului
Digi 24
UDMR nu crede că Veștea vrea să continue programul lui Bolojan. Reacția dură a unui...
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
go4it.ro
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
Descopera.ro
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi ai Jandarmeriei Române. Decizia nu e definitivă. Ionuț Sindile: „Mulțumesc lui Dumnezeu că există dreptate!”
Gandul.ro
Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi ai Jandarmeriei...
ULTIMA ORĂ
Tom Felton, din nou singur după șase ani de relație. Starul din Harry Potter și-ar fi făcut cont ...
Tom Felton, din nou singur după șase ani de relație. Starul din Harry Potter și-ar fi făcut cont pe o aplicație de dating
Vouchere de vacanță 2026. Regulile de utilizare și locurile din România unde le poți folosi
Vouchere de vacanță 2026. Regulile de utilizare și locurile din România unde le poți folosi
Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani! A fost ucisă de fiul său, după ...
Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani! A fost ucisă de fiul său, după ce i-a făcut un reproș banal
Detaliul pentru care un hotel din Mamaia cere bani în plus. Reacțiile nu au întârziat să apară
Detaliul pentru care un hotel din Mamaia cere bani în plus. Reacțiile nu au întârziat să apară
Nicole Cherry, apariție spectaculoasă la petrecerea lui J Balvin. Cum a fost surprinsă artista în ...
Nicole Cherry, apariție spectaculoasă la petrecerea lui J Balvin. Cum a fost surprinsă artista în Columbia
George Gulie, antrenorul de campioni, a murit. A fost găsit fără viață într-o încăpere a clubului
George Gulie, antrenorul de campioni, a murit. A fost găsit fără viață într-o încăpere a clubului
Vezi toate știrile