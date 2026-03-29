Acasă » Știri » Doliu la Hollywood! James Tolkan, actorul din Top Gun, a murit

Doliu la Hollywood! James Tolkan, actorul din Top Gun, a murit

De: David Ioan 29/03/2026 | 16:27
Doliu la Hollywood! James Tolkan, actorul din Top Gun, a murit
Actorul american James Tolkan, cunoscut publicului pentru rolurile sale din filmele clasice ale anilor ’80, s-a stins din viață la vârsta de 94 de ani. Decesul a avut loc pe 26 martie, în statul New York, informația fiind confirmată de reprezentanți ai familiei. Cauza morții nu a fost făcută publică.

Tolkan a rămas în memoria cinefililor mai ales datorită interpretării personajului Gerard Strickland, directorul sever al liceului Hill Valley, din seria „Back to the Future”. Actorul a apărut în primele două filme ale seriei, lansate în 1985 și 1989, și a revenit în cea de-a treia parte într-un rol diferit, interpretând un strămoș al aceluiași personaj, într-o abordare care a păstrat aceeași autoritate distinctivă.

James Tolkan a murit!

Vestea dispariției sale a generat reacții emoționate în rândul fanilor francizei, care l-au asociat întotdeauna cu figura inflexibilă a lui Strickland. Prezența lui în partea a treia, într-o versiune plasată în trecut, a consolidat această identitate actoricească bazată pe autoritate și intensitate.

Dincolo de universul „Back to the Future”, Tolkan a avut o carieră bogată în producții cinematografice și TV. A jucat în „Top Gun”, alături de Tom Cruise, Val Kilmer și Meg Ryan, și a apărut în filme precum „WarGames”, „Serpico”, „Love and Death”, „Masters of the Universe” și „Dick Tracy”. De asemenea, a avut roluri episodice în seriale populare precum „Miami Vice” și „The Fresh Prince of Bel-Air”. Printre ultimele sale apariții se numără „Phil Spector” (2013) și „Bone Tomahawk” (2015).

Născut în Michigan, în 1931, Tolkan a avut inițial o scurtă carieră militară în Marina americană, în timpul Războiului din Coreea. Problemele medicale l-au obligat însă să renunțe la uniformă și să se îndrepte spre actorie. După ce a absolvit Universitatea din Iowa, s-a mutat la New York cu resurse minime și a studiat cu maeștri ai artei dramatice precum Stella Adler și Lee Strasberg.

Lumea cinematografiei este în doliu

Înainte de a deveni cunoscut în cinema, a petrecut aproximativ 25 de ani pe scenele newyorkeze, inclusiv pe Broadway, unde a făcut parte din distribuția originală a piesei „Glengarry Glen Ross”. Această perioadă i-a consolidat reputația de actor versatil, capabil să susțină roluri puternice și complexe.

În plan personal, Tolkan a fost căsătorit timp de peste cinci decenii cu Parmelee, cunoscută în 1971. A dus o viață discretă, concentrată pe munca sa și pe personajele pe care le-a interpretat cu intensitate. A lăsat în urmă familia și trei nepoate. Echipa „Back to the Future” și producătorul Bob Gale i-au adus omagii, subliniind impactul său asupra uneia dintre cele mai îndrăgite francize din istoria cinematografiei.

