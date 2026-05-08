În ce stare se află acum Cosmin Matei? Jucătorul de la Sepsi a suferit o comoție cerebrală

De: Alina Drăgan 08/05/2026 | 13:54
Jucătorul de la Sepsi a suferit o comoție cerebrală

Accidentare gravă pe Ghencea! În meciul de seara trecută, disputat între Steaua și Sepsi, o accidentare gravă a avut loc pe teren. Cosmin Matei, fotbalistul celor de la Sepsi, a primit o lovitură dură și a rămas inert pe gazon. Acesta a fost transportat de urgență la spital și s-a ales cu răni serioase. A suferit o comoție cerebrală, un hematom la ochiul drept, iar buza i-a fost distrusă. În ce stare este acum fotbalistul?

Seara trecută, 7 mai – la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, Steaua a jucat pe Ghencea împotriva celor de la Sepsi. Meciul din etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 2 a fost câștigat de Sepsi cu scorul 2-0, însă unul dintre fotbaliști a avut parte de o accidentare gravă. Cosmin Matei a ajuns de urgență la spital.

Cosmin Matei, fotbalistul celor de la Sepsi, a suferit o accidentare gravă în timpul partidei de joi seara, pe care echipa lui a câștigat-o cu scorul de 2-0 în Ghencea. Fotbalistul a primit o pasă înaltă, a sărit și a lovit mingea cu capul. Andras Huszti, fundașul celor de la Steaua, a sărit și el înalt și l-a lovit direct în cap pe jucătorul lui Sepsi, iar acesta a rămas inert pe gazon.

În urma loviturii primite, Cosmin Matei nu a mai continuat partida, a fost scos de pe teren și a ajuns de urgență la spital. Se pare că acesta nu își mai amintește nimic din ce s-a întâmplat și nici cum a ajuns la spital. Din primele informații, fotbalistul a suferit o comoție puternică.

Căpitanul lui Sepsi urmează să fie externat azi, 8 mai, însă nu se va putea întoarce la antrenamente. Acesta rămâne sub supraveghere medicală.

„Căpitanul echipei noastre, Cosmin Matei, s-a accidentat în timpul meciului cu Steaua București. Potrivit medicului echipei, Gheorghe Popa, acesta a suferit o comoție cerebrală, un hematom la ochiul drept și la pleoapă, iar buza inferioară a necesitat sutură.

Starea lui este stabilă, iar în cursul zilei de astăzi va fi externat. În următoarele șapte zile, Cosmin Matei va rămâne sub atentă supraveghere medicală, timp în care nu va putea efectua antrenamente. Îi dorim multă sănătate și recuperare rapidă”, a transmis Sepsi.

 

