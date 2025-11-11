Acasă » Știri » Cerșetorul român care i-a uimit pe polițiștii italieni! Câți bani au găsit carabinierii în buzunarul său

De: Alina Drăgan 11/11/2025 | 09:28
Cerșetorul român care i-a uimit pe polițiștii italieni /Foto: Pexels

Un cerșetor român a reușit să îi uimească pe polițiștii italieni. Bărbatul a fost oprit de carabinieri pe stradă, iar atunci când l-au percheziționat acestora nu le-a veni să creadă ce au găsit asupra lui. Se pare că românul se descurca destul de bine și avea buzunarele pline. Câți bani au găsit polițiștii asupra cerșetorului?

Un cerșetor român, în vârstă de 66 de ani, a reușit să îi lase mască pe polițiștii italieni. Acesta a ajuns pe mâna oamenilor legii după ce a făcut scandal pe străzile din Como. Atunci când carabinierii l-au abordat, cerșetorul a făcut circ, însă adevărata surpriză a venit în momentul percheziției.

Liniștea orașului Como a fost recent tulburată de un cerșetor român, în vârstă de 66 de ani. Mai multe apeluri la numărul unic de urgență 112 au anunțat prezența unui cerșetor care mergea din ușă în ușă, aflat în căutarea unui loc unde să doarmă. Incidentul a avut loc în jurul orei 1:00 noaptea, pe Via Garibaldi.

Echipajul de poliție ajuns la fața locului l-a identificat pe cerșetor ca fiind un român în vârstă de 66 de ani, ce își improvizase un culcuș în holul de la intrarea unui imobil, folosind haine și cartoane. Abordat de ofițeri, bărbatul a devenit imediat recalcitrant și violent.

Cerșetorul i-a insultat pe agenți și chiar a încercat să îi lovească. Bărbatul a fost imediat imobilizat și dus la secție. Însă adevărata surpriză a venit în momentul percheziției. Asupra lui a fost găsit un briceag, un mic ciocan, dar și aproape 3.000 de euro, în bancnote de diferite valori.

Suma este una cu adevărată impresionantă, mai ales având în vedere că vorbim despre un om al străzii. Se pare că românul a fost „harnic” și a reușit să facă bani frumoși. Mulți români muncesc luni de zile pentru această sumă.

Așa cum era de așteptat, cerșetorul nu a putut oferi nicio explicație credibilă privind originea banilor. Polițiștii au decis să-l ducă la secție pentru verificări amănunțite. Ei bine, ajuns la secție, românul a continuat cu comportamentul agresiv și a făcut „spectacol”.

Acesta a refuzat să se legitimeze, i-a insultat în repetate rânduri pe polițiști și chiar a urinat în interiorul mașinii lor. Autoritățile italiene au constatat că bărbatul avea numeroase condamnări anterioare pentru furt, primire de bunuri furate, deținere ilegală de arme, rezistență și agresiune față de funcționar public, tulburarea ordinii publice în stare de ebrietate și refuzul de a furniza date personale.

În urma celor întâmplate, carabinierii au emis pe numele bărbatului o notificare de expulzare în conformitate cu Regulamentul Poliției Municipale.

