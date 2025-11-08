Acasă » Știri » Valentina Junea a murit în Italia, înainte să înceapă job-ul pentru care plecase din țară! Ce s-a întâmplat cu ea

Valentina Junea a murit în Italia, înainte să înceapă job-ul pentru care plecase din țară! Ce s-a întâmplat cu ea

08/11/2025
Valentina Junea a murit înainte să se angajeze. Sursă: social media

Valentina Junea a murit înainte să își înceapă job-ul pentru care își părăsise țara natală. Femeia în vârstă de 59 de ani era originară din Republica Moldova și se stabilise de aproape 2 ani în Italia. Află mai multe detalii în articol! 

Valentina plecase în străinătate în speranța unui trai mai bun. Femeia își dorea să își câștige traiul prin îngrijirea persoanelor vârstnice, dar nu a mai apucat să se angajeze din cauza unei boli pe care a aflat că o are atunci când a ajuns acolo.

Cu toate astea, până să se stingă, Valentina își găsise sprijin în a doua ei familie pe care a întâlnit-o acolo: comunitatea moldoveneasă din Grosetto. 

Angela Bojinov, una dintre persoanele care a fost alături de femeie, a declarat că, conaționalii Valentinei au fost alături de ea în ultimele ei momente. Femeia îi avea doar pe ei, asta pentru că soțul rămăsese în Republica Moldova, iar copiii erau stabiliți în străinătate. 

„Comunitatea moldovenească din Grosseto și-a arătat toată umanitatea: toți au mers s-o viziteze în timpul terapiilor, i-au găzduit copiii când au venit să-și viziteze mama și au făcut o strângere de fonduri ca s-o ajute cu cheltuielile. Eu am ajutat-o să vorbească cu medicii, ca să înțeleagă starea ei medicală”, a spus Angela Bojinov. 

Asociația moldovenilor din Grosetto s-a mobilizat pentru a face posibilă repatrierea trupului neînsuflețit al Valentinei. Aceasta va fi transportată în satul său natal, Bașcalia din Molvoda. 

Valentina Junea a plecat dintre noi fără să își pună în aplicare dorința de a munci, asa pentru că aflase de boala cruntă după ce a ajuns în Italia.  

