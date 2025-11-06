Acasă » Știri » Cine este afaceristul care s-a sinucis în campingul din Vama Veche. Care este motivul pentru care a recurs la acest gest disperat

Cine este afaceristul care s-a sinucis în campingul din Vama Veche. Care este motivul pentru care a recurs la acest gest disperat

De: Mirela Loșniță 06/11/2025 | 21:49
Tragedie în stațiunea Vama Veche! Un bărbat, în vârstă de 44 de ani, a fost găsit fără suflare în incinta unui camping, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa. Acesta ar fi un cunoscut om de afaceri din stațiunea de la malul Mării Negre.

Apropiații săi au fost cei care au făcut descoperirea tragică, după ce nu mai reușeau să ia legătura cu el și au mers să vadă ce s-a întâmplat. Aceștia au mărturisit că bărbatul era foarte trist pentru că se despărțise de soție și din acest motiv ar fi intrat în depresie.

Afaceristul care s-a sinucis în campingul lui din Vama Veche

Conform unor surse apropiate anchetei, bărbatul este chiar patronul care deține campingul Sandalandala din Vama Veche, Florin Dinu. Bărbatul de 44 de ani s-ar fi sinucis din cauza unei despărțiri dureroase de soție. Acesta era foarte cunoscut în sudul litoralului.

Polițiștii din Mangalia au fost sesizați în jurul orei 11:30 cu privire la faptul că o persoană a fost găsită spânzurată în incinta unui camping din stațiune.

„La data de 6 noiembrie a.c., în jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoană s-ar fi spânzurat în incinta unui camping din stațiunea Vama Veche. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat cadavrul unui bărbat, de 44 de ani. În cauză se efectuează cercetări cu privire la cauzele și împrejurările producerii decesului”, a transmis IPJ Constanța joi, într-un comunicat.

Complexul cu zone de camping este deținut de societatea Zorile Toys SRL și s-ar afla în prezent în insolvență. Firma, controlată integral de Dinu-Florian Laurențiu, a raportat în ultimul an fiscal datorii de peste 13,5 milioane de lei, 35 de angajați, un profit de 143.701 lei, active de 14,4 milioane de lei și o cifră de afaceri de 7.793.261 lei.

Trupul neînsuflețit al omului de afaceri a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Constanța, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a morții.

