Ea este tânăra ucisă de iubit pentru că nu a vrut să renunțe la sarcină. Ce pedeapsă a primit bărbatul

De: Denisa Iordache 05/11/2025 | 15:06
Un caz șocant s-a petrecut în Florida, în urmă cu trei ani. Kaylin Fiego, o tânără în vârstă de 18 ani a fost ucisă de iubitul ei pentru că nu a vrut să renunțe la sarcină. Bărbatul urmează să își primească pedeapsa în luna decembrie a acestui an. Află mai multe detalii în articol!

Crima macabră a stârnit revoltă în anul 2022. Kaylin a fost omorâtă în anul 2022 de propriul iubit, după ce l-a anunțat că este însărcinată.

Tânăra s-a dus la partenerul ei și i-a arătat fotografii cu testele de sarcină care erau pozitive. Donovan Faison i-a spus să renunțe la sarcină, dar ea nu a acceptat acest lucru. După mai multe mesaje de amenințare la adresa tinerei, individul a chemat-o pe Kaylin în parc și a împușcat-o. Trupul neînsuflețit al tinerei a fost găsit atunci în mașina ei aflată într-o parcare din Sanford. Un polițist care trecea pe acolo a observat mașina care staționa și era pornită. Când s-a apropiat de ea, a văzut-o pe Kaylin pe locul șoferului.

El a fost arestat după 10 luni de la crimă, după ce procurorii au decis că mesajele din telefonul lui sunt probe care confirmă că el a comis crima. În mesaje, el îi spunea că vrea să o omoare din cauză că nu renunță la sarcină.

Criminalul își va primi sentința pe data de 5 decembrie 2025 și va afla dacă va fi sau nu pedepsit cu moartea. În votul privind decizia finală, 11 jurați au fost de acord la pedeapsa cu moartea, în timp ce unul a votat diferit.

