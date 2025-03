Povestea tristă de viață a lui Dănuț din Iași. Cine era, de fapt, înainte să ajungă cerșetor

Dănuț Manole este un bărbat de 48 de ani din Iași cu o poveste de viață tristă. Acesta trăiește pe străzi de 10 ani și doarme în clădiri abandonate. Totul a pornit de la o relație în care fosta soție i-a fost infidelă, iar acesta a preferat să plece și să renunțe la tot.

Au trecut 10 ani de când Dănuț Manole nu mai are un loc pe care să îl poată numi „acasă”. Acum, el își împărtăștește povestea emoționantă de viață. Fosta soție alături de care are 2 copii, o fată și un băiat, a intrat în viața lui pe când acesta avea 21 de ani. De aici a urmat o relație de 17 ani.

CITEȘTE ȘI: Poveste înduioșătoare dintr-un mall bucureștean. „Își comandă mâncare mereu singur și are o haină de femeie pe care o așează pe spătarul scaunului din fața lui”

În prezent, Dănuț Manole doarme în clădiri abandonate și mărturisește că are doi copii: un băiat în vârstă de 25 de ani și o fată de 23 de ani. După o relație de 17 ani, neînțelegerile l-au determinat să își separe drumul de cel al femeii care i-a dăruit doi copii. Mai mult, pe lângă certuri, acesta a povestit că fosta soție i-a fost infidelă pe vremea când el era nevoit să plece pentru a munci.

„Acum stau în clădirile părăsite din spate la Kaufland. Am o canapea acolo, găsisem și o ușă la gunoaie, pe care am pus-o la clădire cu spumă, dar mi-au furat-o. Nu m-am mai înțeles cu concubina cu care trăiam; am un băiat de 25 de ani, o fată de 23. De 10 ani stau pe străzi. Cu ea am stat 17 ani împreună, dar, în ultimii ani, nu ne mai înțelegeam. Ne-am cunoscut când m-am eliberat din armată, la 21 de ani. Când am văzut că nu se mai poate, m-am urcat în tren și am plecat la București, la fratele meu, și am zis că-mi văd de viața mea.

Noi stăteam într-o cameră de cămin, din Bularga, în chirie. Eu, până să mă despart, mai lucram pe la București și mergeam în deplasare, stăteam plecat câte două săptămâni. Cât eram eu plecat, mândra (concubina – n.r.) își găsise pe cineva din Bularga. Ultima oară, am văzut că era prin Germania, după, prin Olanda. Umblă cu ăla, cine știe? Eu, când ziceam de ce face ea, una, două, suna la 112 și chema poliția să-mi dea amendă, că deranjez liniștea publică. Eu am plecat de acasă fără haine, fără absolut nimic, nu aveam bani, doar buletinul, certificatul de naștere și telefonul. Copiii n-au crezut că plec de tot, ci că o să mă întorc.”, a povestit Dănuț Manole pentru bzi.ro.