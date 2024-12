Ce pățea Constantin Benza din Iași, în timpul căsniciei? A preferat să devină om al străzii când n-a mai putut să îndure

Constantin are 63 de ani și este din Iași. A ajuns să-și ducă traiul la centrul social din oraș, după viața grea pe care a trăit-o. Când totul s-a transformat într-un adevărat calvar, bărbatul s-a mutat pe străzi, sub cerul liber. În cele din urmă, el și-a găsit drumul corect și a primit o mână de ajutor de la centrul de îngrijire, însă până atunci a trecut prin multe greutăți. Din cauza căsniciei eșuate pe care a avut-o în tinerețe, Constantin a rămas fără acoperiș deasupra capului. Cum a fost totul posibil?

În prag de sărbători, Constantin Benza din Iași și-a găsit curajul de a-și spune povestea tristă de viață. Vârstnicul a ajuns să-și ducă traiul la un centru de îngrijire, după o soartă grea, plină de încercări. Bărbatul, în vârstă de 63 de ani, a rămas de multă vreme fără un acoperiș deasupra capului, de când a divorțat de soția lui alături de care a avut o căsnicie complicată. A ajuns să doarmă pe străzi, însă salvarea a venit, la un moment dat, din partea băiatului său. El are 4 copii, însă doar cu unul mai ținea legătura.

CITEȘTE ȘI: Nu, nu e bancul zilei! Un cerșetor a furat o mașina de poliție! A făcut prăpăd, cu girofarul pornit

Așa a ajuns în Italia, la fiul său, însă ghinionul a făcut ca nora lui să nu-l placă prea tare. Bătrânul spune că femeia nu-l voia în casa ei, chiar dacă fiul său îl luase în grijă. Pentru a nu le provoca neplăceri, el a ales să plece și să se întoarcă în țară.

„Am patru copii și cu unul dintre ei am mai ținut legătura. Stă în Italia și m-am dus la el să locuiesc, așa mi-a propus. Unul din ei a dat Dumnezeu și s-a gândit la mine. Asta s-a întâmplat acum trei ani de zile. Când am ajuns în Italia eram fericit că copilul meu voia să mă sprijine și că măcar din 4, am rămas cu unul care ține la mine.

CITEȘTE ȘI: O româncă a revizitat Londra, orașul inimii ei, și a fost șocată de ce a găsit. „Mi-a fost scârbă să îmi ţin rucsacul altundeva decât în braţe

Calvarul din viața lui a început în 1992, când a divorțat de soția lui. Bărbatul își amintește că a dus un trai greu cu ea, pentru că ar fi fost agresivă. Vârstnicul spune că a încasat multe lovituri de la fosta lui parteneră de viață, cu care nu se înțelegea deloc bine. Așa au decis să se separe, însă în cele din urmă el a ajuns să doarmă pe străzi.

„Am divorțat în 1992 și am avut o soție foarte dură. Cum am găsit-o, nu știu, nu era așa la început. Avea un comportament agresiv și violent la nervi și certuri și m-a lovit de mai multe ori. Odată am ajuns și la spital. Am hotărât că nu pot mai pot sta cu deloc și i-am zis să divorțăm. Nu ne-am înțeles deloc mai ales că mai umbla și pe la vecini. Am trecut peste zvonurile care ziceau că mai are copii și cu alți bărbați. Am suspectat-o de multe ori că face lucruri de genul, dar nu avem dovezi. Un vecin mi-a zis că a văzut-o la altcineva acasă. Aflând asta și plus toată bătaia pe care mi-am luat-o am zis gata”, a povestit bărbatul despre căsnicia lui.