Bebino, internat de urgență la penitenciarul Rahova. Ce s-a întâmplat cu King Kong de Berceni

Marius Alecu, zis Bebino, a ajuns de urgență la spital. Interlopul din clanul sportivilor se află încarcerat la Penitenciarul de maximă siguranță din Giurgiu, unde ispășește o pedeapsă de 10 ani pentru tentativă de omor. King Kong din Berceni ar avea mai multe probleme de sănătate inclusiv afecțiuni psihice.

În ianuarie 2020, după un conflict cu membrii unui clan rival, Bebino a fost atact de mai multe persoane înarmate cu macete. În apărarea sa, acesta a ripostat și l-a înjunghiat pe unul dintre agresori în gât. Victima a scăpat cu viață, însă „sportivul” a fost acuzat de tentativă de omor. Scanalul ar fi izbucnit din cauza traficului de droguri și zonele de influență disputate de clanul Rinu și gruparea Sportivillor.

Bebino, cunoscut drept King Kong de Berceni, în stare gravă la spital

Pe fondul mai multor incidente de acest fel, Bebinol a fost condamnat la 10 ani de închisoare. După ce a stat 21 de zile în carantină la Rahova, Bebino a fost transferat la penitenciarul de maximă siguranță din Giurgiu, unde ar fi avut mai multe conflicte cu ceilalți condamnați, cât și cu personalul.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarată, în exclusivitate pentru Gândul.ro, că Marius Alecu ar suferi de mai multe boli cronice, inclusiv cu afecțiuni psihice, pentru care urmează un tratament medicamentos special. Recent, acesta a ajuns de urgență la spitalul penitenciarului din Rahova în stare severă de deshidratare din cauza unei probleme la stomac.

În 2022, Bebino le-ar fi spus magistraților că se confruntă cu o boală a rinichilor, că are probleme cu coloana vertebrală și că ar fi suspect de o afecțiune gravă a plămânilor. De asemenea, pe fondul acestor afecțiuni, King Kong se plângea că în spatele gratiilor s-a îmbolnăvit și mai tare și că ar avea pierderi de memorie.

Fierbe lumea interlopă! Liderul Cocalarilor i-a dat rușinică lui Cezar Petcu, ”ginerele” lui Sile Cămătaru, cel care l-a ”masacrat” pe Bebino

Bebino, interlopul care a fost “măcelărit” cu sabiile, susține că s-a îmbolnăvit după gratii și că are “pierderi de memorie”. “Sportivul” este cercetat sub control judiciar