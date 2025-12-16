Acasă » Știri » Bebino, internat de urgență la penitenciarul Rahova. Ce s-a întâmplat cu King Kong de Berceni

Bebino, internat de urgență la penitenciarul Rahova. Ce s-a întâmplat cu King Kong de Berceni

De: Irina Vlad 16/12/2025 | 08:57
Bebino, internat de urgență la penitenciarul Rahova. Ce s-a întâmplat cu King Kong de Berceni
Probleme de sănătate pentru Marius Alecu, zis Bebino/ sursă foto: social media

Marius Alecu, zis Bebino, a ajuns de urgență la spital. Interlopul din clanul sportivilor se află încarcerat la Penitenciarul de maximă siguranță din Giurgiu, unde ispășește o pedeapsă de 10 ani pentru tentativă de omor. King Kong din Berceni ar avea mai multe probleme de sănătate inclusiv afecțiuni psihice.

În ianuarie 2020, după un conflict cu membrii unui clan rival, Bebino a fost atact de mai multe persoane înarmate cu macete. În apărarea sa, acesta a ripostat și l-a înjunghiat pe unul dintre agresori în gât. Victima a scăpat cu viață, însă „sportivul” a fost acuzat de tentativă de omor. Scanalul ar fi izbucnit din cauza traficului de droguri și zonele de influență disputate de clanul Rinu și gruparea Sportivillor.

Bebino, cunoscut drept King Kong de Berceni, în stare gravă la spital

Pe fondul mai multor incidente de acest fel, Bebinol a fost condamnat la 10 ani de închisoare. După ce a stat 21 de zile în carantină la Rahova, Bebino a fost transferat la penitenciarul de maximă siguranță din Giurgiu, unde ar fi avut mai multe conflicte cu ceilalți condamnați, cât și cu personalul.

Confesiunile șocante ale unei stewardese despre momentele dramatice din timpul zborurilor: „I-am pus o mască pentru ochi și l-am acoperit cu o pătură”
Confesiunile șocante ale unei stewardese despre momentele dramatice din timpul zborurilor: „I-am pus...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Bebino a ajuns de urgență la spitalul penitenciarului Rahova/ sursă foto: social media
Bebino a ajuns de urgență la spitalul penitenciarului Rahova/ sursă foto: social media

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarată, în exclusivitate pentru Gândul.ro, că Marius Alecu ar suferi de mai multe boli cronice, inclusiv cu afecțiuni psihice, pentru care urmează un tratament medicamentos special. Recent, acesta a ajuns de urgență la spitalul penitenciarului din Rahova în stare severă de deshidratare din cauza unei probleme la stomac.

În 2022, Bebino le-ar fi spus magistraților că se confruntă cu o boală a rinichilor, că are probleme cu coloana vertebrală și că ar fi suspect de o afecțiune gravă a plămânilor. De asemenea, pe fondul acestor afecțiuni, King Kong se plângea că în spatele gratiilor s-a îmbolnăvit și mai tare și că ar avea pierderi de memorie.

 

Fierbe lumea interlopă! Liderul Cocalarilor i-a dat rușinică lui Cezar Petcu, ”ginerele” lui Sile Cămătaru, cel care l-a ”masacrat” pe Bebino

Bebino, interlopul care a fost “măcelărit” cu sabiile, susține că s-a îmbolnăvit după gratii și că are “pierderi de memorie”. “Sportivul” este cercetat sub control judiciar

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
7% în plus la pensii, din 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari români
Știri
7% în plus la pensii, din 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari români
Cu cât a ajuns să se vândă un sfert de porc în Carrefour, cu o săptămână înainte de Crăciun. Lumea a crezut că este o eroare
Știri
Cu cât a ajuns să se vândă un sfert de porc în Carrefour, cu o săptămână înainte de…
Anunțul meteorologilor: Temperaturi mai mari decât cele normale până la sfârșitul anului
Mediafax
Anunțul meteorologilor: Temperaturi mai mari decât cele normale până la sfârșitul anului
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul.ro
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Adevarul
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Competiții record pe piața muncii în 2025: 160 de candidați pe un job
Mediafax
Competiții record pe piața muncii în 2025: 160 de candidați pe un job
Parteneri
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El este vizat într-un dosar de mită (surse)
Digi 24
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El este vizat într-un dosar de...
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”
Digi24
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu...
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul.ro
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
7% în plus la pensii, din 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari români
7% în plus la pensii, din 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari români
A fost arestat, după dubla tragedie! Fiul lui Rob Reiner, principalul suspect, după ce regizorul și ...
A fost arestat, după dubla tragedie! Fiul lui Rob Reiner, principalul suspect, după ce regizorul și soția sa au fost găsiți morți în casă
Cu cât a ajuns să se vândă un sfert de porc în Carrefour, cu o săptămână înainte de Crăciun. ...
Cu cât a ajuns să se vândă un sfert de porc în Carrefour, cu o săptămână înainte de Crăciun. Lumea a crezut că este o eroare
Program TV marți, 16 decembrie 2025. Ce poți vedea astăzi pe micile ecrane
Program TV marți, 16 decembrie 2025. Ce poți vedea astăzi pe micile ecrane
Test de inteligență | Nu toate cifrele din imagine sunt 8. Identificați-o pe cea diferită!
Test de inteligență | Nu toate cifrele din imagine sunt 8. Identificați-o pe cea diferită!
Ricky Martin, aproape sold-out la București! Celebrul artist, concert răsunător pe 16 decembrie 2025
Ricky Martin, aproape sold-out la București! Celebrul artist, concert răsunător pe 16 decembrie 2025
Vezi toate știrile
×