Lumea interlopă fierbe, după ce Dragoș, un greucean al Clanului Cocalarilor, l-a zguduit, verbal, pe Cezar Petcu, nimeni altul decât cel care l-a tăiat cu sabia pe Bebino. El i-a adresat cuvinte dure, luându-l și peste picior, mai mult, a spus că nu-i este frică de niciun clan din București. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

De unde o fi plecat iritarea nu știm, cert este că Dragoș, unul dintre liderii ”Cocalarilor”, a tăbărât pe omul care l-a ”masacrat” pe Bebino, faptă pentru care a dus după gratii, ieșind de acolo abia la începutul acestui an. Interlopul din Clanul Cocalarilor i-a reproșat lui Cezar, care și el s-ar da din același clan, că mai mult gura este de el și de tovarășii lui. ”Când e de bătaie, toți sunteți 2-10 (n.r. iau substanțe interzise pe camere și nu ies la nicio acțiune), dar în oraș sunteți Cocalari, sunteți șmecheri!”, a tunat Dragoș.

I-a mai amintit de episodul Bebino (Vezi AICI imaginile uluitoare), când ”ați sărit șapte oameni pe unul singur, ce fapte mari aveți voi?”. Cezar Petcu, ”ginerele” lui Sile Cămătaru și prieten la cataramă cu fiul său, Dani, ar fi dat niște răspunsuri tăioase în anumite cercuri, iar lumea interlopă deja fierbe.

A ieșit condiționat, după ce s-a dus la pușcărie pentru tentativă de omor

Cezar Petcu, cunoscut sub porecla de Joe, a părăsit închisoarea la mijlocul lunii ianuarie a acestui an și a dat mare petrecere (Vezi AICI detalii). Fusese condamnat, în 2020, la 6 ani și 8 luni de detenție pentru tentativă de omor. L-a atacat cu o sabie pe Bebino, liderul Clanului Sportivilor, pe care l-a băgat în spital, cu multiple tăieturi și amputarea a două degete.

Sandalul a izbucnit de la traficul de droguri și zonele de influență disputate de clanul Rinu și gruparea Sportivilor. În urma confruntării sângeroase, Bebino a ajuns la spital, de unde a fost ridicat de polițiști pentru a fi cercetat, și el, pentru tentativă de omor.

Cezar Petcu a dispărut imediat după scandal, însă câteva zile mai târziu s-a predat și a fost condamnat pentru tentativă de omor, iar la începutul acestui an, a ieșit condiționat.

