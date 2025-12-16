Miruna Rumina, date cu un necunoscut misterios: flori, scrisorică, teatru și locurile 12 și 13!

Flori, o scrisorică misterioasă și o invitație la teatru au pus TikTok-ul pe jar. Miruna Rumina a primit invitație la un date cu un necunoscut, iar fanii s-au împărțit imediat în două tabere.

Miruna Rumina (realizatoare Pro FM, 26 de ani) a reușit din nou să agite TikTok-ul românesc, de data asta nu cu o poveste din radio sau o glumă virală, ci cu un date real, misterios și extrem de cinematografic. Totul a început ca într-un film romantic, sau ca într-un thriller, depinde pe cine întrebi. Influencerița și realizatoarea Pro FM a primit un buchet de flori elegant, o scrisorică plină de dulcegării și, colac peste pupăză, o invitație la teatru. Mic detaliu: expeditorul era complet necunoscut.

Flori și scrisoare ca pe vremuri!

Miruna, așa cum și-a obișnuit comunitatea, nu a ținut povestea doar pentru ea. A citit scrisoarea fanilor, cu emoție, râsete și multe „Doamne, ce fac eu acum?”. Misteriosul admirator nu doar că i-a făcut o invitație super classy, dar i-a explicat și logistica întâlnirii: ea urma să stea pe locul 12 în sală, el pe locul 13. Romantic? Ciudat? Suspect? Internetul s-a împărțit instant.

După ce a fost deschisă cutia Pandorei, am aflat și unde urma să aibă loc întâlnirea. Nu la o cafenea random, nu la un film comercial, ci la Teatrul Național, la spectacolul „Remember Me – Strălucirea eternă a uitării”. Piesa este o adaptare teatrală după celebrul film „Strălucirea eternă a minții neprihănite” (2004), cu Jim Carrey și Kate Winslet, una dintre cele mai iubite și dureroase povești de dragoste din istoria cinematografiei. O alegere curajoasă pentru un prim date, dacă ne întrebați pe noi.

O punere în scenă inedită, cu emoție, introspecție și multă sensibilitate – exact genul de spectacol care te face să te gândești serios dacă omul de lângă tine e doar un necunoscut, sau mai mult.

Final fericit (deocamdată): Miruna a mers la date. Și a supraviețuit!

Fanii Mirunei au reacționat instant. O parte au fost în extaz: „Invitație super cool”, „Ceva diferit”, „Romantic ca-n filme!”. Cealaltă tabără a scos instinctul de protecție: „Nu merge!”, „Cine știe peste ce nebun dai”, „Prea frumos ca să fie sigur”.

Miruna? S-a învârtit, a analizat, a vorbit mult, repede și cu entuziasmul ei deja celebru, până ne-a amețit pe toți. Dar, într-un final, simpatica nebună frumoasă a zis DA.

Surpriză mare: Miruna s-a dus la întâlnire, a ieșit întreagă și i-a și plăcut. După experiență, le-a spus fanilor că a fost super tare, că tipul este foarte mișto și cumva a lăsat de înțeles că povestea nu se oprește aici. Detaliile? Vor veni curând, pe rețelele sociale. Până atunci, internetul a rămas cu sufletul la gură, iar noi așteptăm înfrigurați următorul episod. Cine e necunoscutul? Cum arată? Ce urmează după locurile 12 și 13? Rămâneți pe recepție !

De la Iași la Pro FM și TikTok: cine este, de fapt, Miruna Rumina

Miruna Rumina, pe numele său real Miruna Ioana Gherasim, este una dintre figurile tot mai vizibile din media și social media românească, un mix de voce de radio, carismă online și ambiție dusă până la capăt. Născută pe 19 decembrie 1990, la Iași, Miruna a știut încă de tânără că drumul ei va fi în comunicare și divertisment. A absolvit Liceul Economic Administrativ nr. 1 din Iași, iar ulterior s-a înscris la Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, unde și-a pus bazele profesionale.

Încă din primul an de facultate a lucrat la Asociația Studenților Jurnaliști, apoi a intrat în radio, la Impact FM România, experiență care a propulsat-o ulterior către Pro FM, unde din ianuarie 2022 realizează o emisiune zilnică, în intervalul 16:00–19:00, de luni până vineri. Pe lângă radio, Miruna a cochetat și cu televiziunea: a concurat la „România Superstar”, emisiune considerată un precursor al formatului Vocea României, unde, deși nu a trecut mai departe, a primit încurajări din partea lui Marius Moga.

Ulterior, cariera sa muzicală și media a adus-o și în postura de membru al juriului la „Vocea României”, confirmând că experiența și notorietatea ei nu mai pot fi ignorate. În paralel, Miruna Rumina este un fenomen pe TikTok, unde este urmărită de aproape un milion de oameni, adunând zeci de milioane de aprecieri și câștigând sume consistente din conținutul postat, uneori câteva sute de dolari per videoclip.

Sursele sale de venit includ radioul, social media, colaborări comerciale și proiecte media, iar averea sa este rezultatul unui parcurs construit pas cu pas. Discretă când vine vorba de viața personală, Miruna vorbește deschis despre un lucru esențial: faptul că TikTok-ul a ajutat-o să se accepte așa cum este și să creeze o comunitate autentică. „Așa s-a născut Miruna Rumina”, spune ea – un brand personal care, azi, chiar funcționează.

