Acasă » Știri » Miruna Rumina, date cu un necunoscut misterios: flori, scrisorică, teatru și locurile 12 și 13!

Miruna Rumina, date cu un necunoscut misterios: flori, scrisorică, teatru și locurile 12 și 13!

De: Paul Hangerli 16/12/2025 | 12:53
Miruna Rumina

Flori, o scrisorică misterioasă și o invitație la teatru au pus TikTok-ul pe jar. Miruna Rumina a primit invitație la un date cu un necunoscut, iar fanii s-au împărțit imediat în două tabere.

Miruna Rumina (realizatoare Pro FM, 26 de ani) a reușit din nou să agite TikTok-ul românesc, de data asta nu cu o poveste din radio sau o glumă virală, ci cu un date real, misterios și extrem de cinematografic. Totul a început ca într-un film romantic, sau ca într-un thriller, depinde pe cine întrebi. Influencerița și realizatoarea Pro FM a primit un buchet de flori elegant, o scrisorică plină de dulcegării și, colac peste pupăză, o invitație la teatru. Mic detaliu: expeditorul era complet necunoscut.

Flori și scrisoare ca pe vremuri!

Miruna, așa cum și-a obișnuit comunitatea, nu a ținut povestea doar pentru ea. A citit scrisoarea fanilor, cu emoție, râsete și multe „Doamne, ce fac eu acum?”. Misteriosul admirator nu doar că i-a făcut o invitație super classy, dar i-a explicat și logistica întâlnirii: ea urma să stea pe locul 12 în sală, el pe locul 13. Romantic? Ciudat? Suspect? Internetul s-a împărțit instant.

Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Postarea Mirunei de pe InstaStory
Postarea Mirunei de pe InstaStory

După ce a fost deschisă cutia Pandorei, am aflat și unde urma să aibă loc întâlnirea. Nu la o cafenea random, nu la un film comercial, ci la Teatrul Național, la spectacolul „Remember Me – Strălucirea eternă a uitării”. Piesa este o adaptare teatrală după celebrul film „Strălucirea eternă a minții neprihănite” (2004), cu Jim Carrey și Kate Winslet, una dintre cele mai iubite și dureroase povești de dragoste din istoria cinematografiei. O alegere curajoasă pentru un prim date, dacă ne întrebați pe noi.

O punere în scenă inedită, cu emoție, introspecție și multă sensibilitate – exact genul de spectacol care te face să te gândești serios dacă omul de lângă tine e doar un necunoscut, sau mai mult.

Final fericit (deocamdată): Miruna a mers la date. Și a supraviețuit!

Fanii Mirunei au reacționat instant. O parte au fost în extaz: „Invitație super cool”, „Ceva diferit”, „Romantic ca-n filme!”. Cealaltă tabără a scos instinctul de protecție: „Nu merge!”, „Cine știe peste ce nebun dai”, „Prea frumos ca să fie sigur”.

Miruna? S-a învârtit, a analizat, a vorbit mult, repede și cu entuziasmul ei deja celebru, până ne-a amețit pe toți. Dar, într-un final, simpatica nebună frumoasă a zis DA.

Surpriză mare: Miruna s-a dus la întâlnire, a ieșit întreagă și i-a și plăcut. După experiență, le-a spus fanilor că a fost super tare, că tipul este foarte mișto și cumva a lăsat de înțeles că povestea nu se oprește aici. Detaliile? Vor veni curând, pe rețelele sociale. Până atunci, internetul a rămas cu sufletul la gură, iar noi așteptăm înfrigurați următorul episod. Cine e necunoscutul? Cum arată? Ce urmează după locurile 12 și 13? Rămâneți pe recepție !

De la Iași la Pro FM și TikTok: cine este, de fapt, Miruna Rumina

Miruna Rumina, pe numele său real Miruna Ioana Gherasim, este una dintre figurile tot mai vizibile din media și social media românească, un mix de voce de radio, carismă online și ambiție dusă până la capăt. Născută pe 19 decembrie 1990, la Iași, Miruna a știut încă de tânără că drumul ei va fi în comunicare și divertisment. A absolvit Liceul Economic Administrativ nr. 1 din Iași, iar ulterior s-a înscris la Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, unde și-a pus bazele profesionale.

Încă din primul an de facultate a lucrat la Asociația Studenților Jurnaliști, apoi a intrat în radio, la Impact FM România, experiență care a propulsat-o ulterior către Pro FM, unde din ianuarie 2022 realizează o emisiune zilnică, în intervalul 16:00–19:00, de luni până vineri. Pe lângă radio, Miruna a cochetat și cu televiziunea: a concurat la „România Superstar”, emisiune considerată un precursor al formatului Vocea României, unde, deși nu a trecut mai departe, a primit încurajări din partea lui Marius Moga.

Ulterior, cariera sa muzicală și media a adus-o și în postura de membru al juriului la „Vocea României”, confirmând că experiența și notorietatea ei nu mai pot fi ignorate. În paralel, Miruna Rumina este un fenomen pe TikTok, unde este urmărită de aproape un milion de oameni, adunând zeci de milioane de aprecieri și câștigând sume consistente din conținutul postat, uneori câteva sute de dolari per videoclip.

Sursele sale de venit includ radioul, social media, colaborări comerciale și proiecte media, iar averea sa este rezultatul unui parcurs construit pas cu pas. Discretă când vine vorba de viața personală, Miruna vorbește deschis despre un lucru esențial: faptul că TikTok-ul a ajutat-o să se accepte așa cum este și să creeze o comunitate autentică. „Așa s-a născut Miruna Rumina”, spune ea – un brand personal care, azi, chiar funcționează.

Citește și:

Despărțire-șoc în showbiz! Iustin Chiroiu și Miruna și-au spus ADIO: ”Am hotărât de comun acord”

Ce ținute au purtat vedetele la Globurile de Aur 2025. BINE / PROST ÎMBRĂCATE! Specialistul CANCAN.RO a dat verdictul!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”
Știri
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”
E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026
Știri
E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și...
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Gandul.ro
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Adevarul
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
Digi 24
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe:...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Gandul.ro
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”
E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026
E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026
Unde a fost găsit George Dan, românul dispărut în urmă cu 4 luni? Bărbatul lucra în Spania
Unde a fost găsit George Dan, românul dispărut în urmă cu 4 luni? Bărbatul lucra în Spania
Avem lista concurenților Survivor 2026. Nume surpriză din showbiz au acceptat provocarea
Avem lista concurenților Survivor 2026. Nume surpriză din showbiz au acceptat provocarea
Michelle Obama, dezvăluiri uimitoare despre moartea lui Rob Reiner și a soției lui: „Trebuia să ...
Michelle Obama, dezvăluiri uimitoare despre moartea lui Rob Reiner și a soției lui: „Trebuia să ne întâlnim cu ei”
A schimbat actoria cu catedra. Tily Niculae a devenit profesoară: „Este un privilegiu imens”
A schimbat actoria cu catedra. Tily Niculae a devenit profesoară: „Este un privilegiu imens”
Vezi toate știrile
×