Jean de la Craiova, reacție monumentală după ce soția i-a deschis ușa amantei: ”Fă cu mâna, dragă”

Invitați în cadrul unui nou episod din seria „Testul poligraf”, realizată de vlogger-ul Selly, artiștii Jean de la Craiova și Vali Vijelie au fost puși față în față cu o serie de întrebări incomode, menite să scoată la iveală detalii din viața profesională, dar și din cea personală.

Pe parcursul discuției, cei doi au rememorat momente trăite la evenimentele la care au participat de-a lungul carierei, dar au făcut și confesiuni neașteptate legate de situații mai puțin cunoscute publicului.

Jean de la Craiova a încercat să iasă din încurcătură cu o replică spontană

Cunoscuți pentru carierele lor longevive și succesul în industria muzicală, cei doi artiști au demonstrat că au și povești personale pline de întâmplări savuroase. Asta mai ales în cazul lui Jean de la Craiova, care a fost adesea în centrul unor episoade controversate sau chiar amuzante. În cadrul emisiunii, unul dintre momentele tensionate a fost legat de viața sa de familie. Vali Vijelie l-a întrebat direct dacă soția sa l-a prins cu altă femeie.

Răspunsul artistului a fost unul sincer, dar nu lipsit de nuanțe. Acesta a susținut că nu a fost prins în fapt, însă a fost foarte aproape de o astfel de situație. Testul poligraf a părut însă să contrazică varianta sa, amplificând suspansul punctului culminant din întâmplare.

Pentru a-și susține povestea, Jean de la Craiova a relatat și un episod din trecut, explicând:

„A venit la ușă la mine împreună cu mama ei, nu știa că eu sunt însurat. Eu dormeam. Soția mea a deschis ușa. Avea o cutie în mână”, sugerând astfel o situație delicată din viața sa personală.

În același context, artistul a povestit și cum, în încercarea de a gestiona momentul, a recurs la o explicație improvizată în fața partenerei sale: „Fă-le cu mâna, dragă, suntem la camera ascunsă”, a spus acesta. El a încercat să transforme situația într-o glumă pentru a ieși din încurcătură.

Mai mult decât atât, cântărețul a precizat că soția sa l-a îndemnat să spună cea mai bună minciună care îi vine în minte. Și asta pentru că, de-a lungul timpului, partenera sa de viață îl cunoștea din ce în ce mai bine.

