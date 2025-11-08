Acasă » Exclusiv » Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator”

Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator”

De: Loriana Dasoveanu 08/11/2025 | 19:15
Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator”
Jean de la Craiova este unul dintre artiștii care, atunci când au avut ocazia, și-au deschis sufletul și au vorbit cu sinceritate despre credința în Dumnezeu. Tatăl lui este creștin ortodox, iar mama și familia din partea ei sunt evrei. Artistul nu a dorit niciodată să își schimbe religia, pentru el credința fiind un capitol extrem de important din viață. În urmă cu puțin timp, Jean de la Craiova a ajuns în Țara Sfântă și a trăit o experiență revelatoare. CANCAN.RO a stat de vorbă cu el și a aflat detaliile gestului făcut de artist. 

Jean de la Craiova a trăit recent o experiență spirituală profundă în Israel. Un perelinaj în inima Țării Sfinte l-a marcat, iar un gest simbolic, de o însemnătate aparte, l-a făcut să spună și să trăiască lucruri pe care nu le-a mai trăise niciodată.

Jean de la Craiova a intrat în apele Iordanului

Jean de la Craiova a mers într-un pelerinaj , acolo unde a pășit pe urmele credinței și a luat parte la un moment cu totul aparte: scufundarea în apele Iordanului. Potrivit Bibliei, în Iordan a fost botezat Mântuitorul Iisus Hristos.

„Am fost într-un pelerinaj în Israel. Am fost cu un grup de pelerini, 40 de oameni. Fiecare ne-am băgat în Iordan, ne-am dat cu busuioc și am spus o anumită rugăciune.Este o tradiție foarte cunoscută în Israel, ajută la curățarea spirituală”, a declarat Jean de la Craiova pentru CANCAN.RO.

Îmbrăcați în veșminte albe, cu o cruce roșie pe ele, toți cei 40 de pelerini s-au scufundat, rând pe rând, în apa sfântă. Ritualul trăit de artist în râul Iordan, un loc încărcat de istorie și semnificații religioase, este unul cu totul aparte. Scufundarea în apele Iordanului, stropirea cu busuioc și rostirea rugăciunii reprezintă un gest simbolic de purificare, renaștere spirituală și primire a binecuvântării divine.

Jean de la Craiova a intrat în apele sfinte ale Iordanului
Jean de la Craiova a intrat în râul sfânt, Iordan

Și pentru că, niciodată nu uită de unde a plecat, Jean de la Craiova este extrem de recunoscător pentru experiența trăită.

„A fost revelator. Aș mai repeta experiența și altă dată, când voi mai merge în Israel cu siguranță o să mai merg acolo”, a mai susținut cântărețul.

