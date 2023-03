Jean de la Craiova a deslușit misterul! Cum a ajuns să cânte la mormântul lui Bruce Lee: „Am dereglat ceva pe acolo”

În urmă cu opt ani, Jean de la Craiova devenea subiectul unei dispute publice. Acesta a vizitat mormântul lui Burce Lee, i-a cântat o melodie, a filmat totul, a urcat clipul în mediul online și a împărțit opinia publică în două. Mulți l-au blamat pentru gestul său, iar alții au apreciat momentul. Acum, artistul a vorbit despre ce s-a întâmplat în urmă cu opt ani.

Invitat în cadrul podcast-ului realizat de Alexandra Ungureanu, Jean de la Craiova a vorbit despre episodul în care a cântat la mormântul lui Bruce Lee. În anul 2014, artistul pleca în SUA și cum este un mare fan al lui Bruce Lee nu a putut să rateze momentul și a vizitat mormântul actorului, ce se află în Seattle.

Ajuns în fața idolului său, Jean de la Craiova nu a ratat momentul și i-a cântat acestuia o melodie, chiar lângă mormânt. Totul a fost filmat și distribuit apoi pe rețelele socială. Clip-ul a stârnit mari controverse, iar Jean de la Craiova a fost afectat de reacția oamenilor din acel moment.

„Da…am cântat, că de când am cântat a ieșit spiritul din el și a intrat în colegii mei (n.r. trapp-eri), că au început să cânte -hau, trr, pac-, și am făcut ceva, am dereglat ceva pe acolo (n.r.: la mormântul lui Bruce Lee). Ceva s-a întâmplat!”, a declarat Jean de la Craiova, fiind ironic la adresa colegilor de breaslă, care imită sunetele specifice luptătorilor de arte marțiale atunci când cântă.

„La noi se cântă la mort”

Gestul lui Jean de la Craiova a fost aspru criticat, iar acum artistul le-a răspuns cârcotașilor. Aceasta a mărturisit că este un mare fan a lui Bruce Lee și în copilărie chiar încerca să îl imite și să devină un luptător la fel de bun ca el. Așa că atunci când a ajuns la mormântul celebrului actor, artistul nu s-a putut abține și a trebuit să îi cânte o piesă specială. Nu a crezut că gestului lui o să fie atât de aspru criticat, având în vedere că în România se practică astfel de lucruri.

„Acum opt ani (n.r.: a cântat la mormântul lui Bruce Lee). Eu m-am dus pentru că nimeni nu știe câte cotoare de mătură d-astea am tăiat să-mi fac nunceag (n.r.: instrument de luptă în artele marțiale). Și mă omora mama, că mi-ai tăiat mătura, și i-am zis stai, că sunt la Bruce Lee, să-i fac și lui două vorbe, că la noi se cântă la mort.

Și am început: -Dădea bine cu piciorul/ Și-l cunoștea tot poporul/ Dădea bine cu karata/ Îl iubea chiar și tata-, și ce mai ziceam eu pe acolo. -Nu e vorbă, nu e vis, s-a bătut cu Chuck Norris-”, a mai spus Jean de la Craiova.

