Celebră artistă din România, electrocutată pe scenă în timp ce susținea un concert: ”Mi se ridicase părul în cap”

Mărturisiri tulburătoare ale unei artiste cunoscute din România! Cântăreața a povestit un incident din viața ei care a marcat-o profund. Mai exact, vedeta a fost electrocutată la unul dintre concertele sale, iar momentul s-a petrecut chiar în fața fanilor. În acea zi plouase, iar echipamentul nu era izolat corespunzător. Multă vreme, a simțit că jumătate din corp îi este amorțit.

Jeni Nicolau, căci despre ea este vorba, este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Deși este cunoscută drept „regina hohotelor de râs”, cântăreața a trecut prin mai multe clipe grele de-a lungul vieții sale.

De-a lungul carierei sale îndelungate, Jeni Nicolau a susținut o mulțime de concerte. De asemenea, ea a avut parte și de momente neplăcute. Recent, cântăreața a mărturisit că s-a electrocutat în timpul unui show.

Artista a povestit că în acea zi plouase, iar firul de la microfon nu era izolat. Astfel, în momentul în care și-a apropiat buzele de el, a fost electrocutată. Pe moment, s-a clătinat și a început să tremure. Incidentul a avut, totuși, urmări și pe o perioadă îndelungată. Multă vreme, Jeni Nicolau a avut jumătate din corp amorțit.

„Plouase, nu erau scule ca acum, era celebrul microfon cu fir, care nu era izolat. În momentul în care mi-am apropiat microfonul de buze, am început să tremur puțin, m-am clătinat. A fost un moment extraordinar de nasol, mi se ridicase părul în cap. (…) Risc major, pentru că m-a și aruncat (…) Multă vreme am avut jumătate din corp amorțit.”, a declarat Jeni Nicolau la Viață fără filtru.

Jeni Nicolau este cunoscută drept „regina hohotelor de râs”, însă viața ei nu a fost mereu roz. De-a lungul timpului, artista a trecut și prin momente grele. De asemenea, ea s-a confruntat și cu probleme serioase de sănătate.

„Să știi că a fost un început mai atipic, pentru că m-am trezit chiar pe 1 Martie cu o amețeala, am avut un vertij care m-a speriat foarte tare și am constatat că acest vertij este de la spondiloză mai veche, pe care nu am băgat-o în seama și s-a gândit și ea, pentru că nu am mai băgat-o în seama, să-mi atragă atenția.”, a declarat Jeni Nicolau pentru Antena Stars.