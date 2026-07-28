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Țara din Europa care îi ajută pe tineri să se mute la sat. Statul plătește cumpărarea și renovarea caselor

De: Emanuela Cristescu 28/07/2026 | 07:29
Țara din Europa care îi ajută pe tineri să se mute la sat. Statul plătește cumpărarea și renovarea caselor
Țara din Europa care îi ajută pe tineri să se mute la sat. Statul plătește cumpărarea și renovarea caselor
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În timp ce mulți tineri abia reușesc să strângă bani pentru o locuință, într-o țară din Europa statul vine cu o ofertă greu de refuzat. Cei care sunt gata să lase orașul în urmă și să înceapă o viață la sat pot primi ajutor financiar pentru cumpărarea, construirea sau renovarea unei case. Pentru acest program, autoritățile au pus la bătaie 1.000.000 de euro.

Este vorba despre Croația, unde Guvernul încearcă să readucă viața în satele care se golesc de la un an la altul. Planul este simplu: tinerii primesc sprijin ca să se stabilească în mediul rural și să își întemeieze acolo o familie.

Țara din Europa care îi ajută pe tineri să se mute la sat

Programul se adresează localităților cu mai puțin de 6.000 de locuitori, iar primăriile trebuie să aibă deja propriile măsuri de sprijin pentru familiile tinere.

„Prin toate măsurile și programele, acordăm o atenție deosebită reînnoirii generaționale și demografice a zonelor rurale, motiv pentru care acest program este extrem de important”, a declarat David Vlajčić, viceprim-ministrul Croației și ministrul Agriculturii, Pădurilor și Pescuitului.

Țara din Europa care îi ajută pe tineri să se mute la sat. Statul plătește cumpărarea și renovarea caselor
Țara din Europa care îi ajută pe tineri să se mute la sat. Statul plătește cumpărarea și renovarea caselor

Ajutorul este destinat familiilor care vor să cumpere, să construiască sau să renoveze o locuință la sat.

Un avantaj îl au tinerii fermieri. Dacă unul dintre membrii familiei este înscris de cel puțin un an în Registrul Fermierilor sau în Registrul Exploatațiilor Agricole și are cel mult 40 de ani, statul poate acoperi integral sprijinul acordat de autoritățile locale. În celelalte cazuri, suma va fi stabilită în funcție de fiecare situație.

Când se fac înscrierile

Scopul programului este să îi convingă pe tineri să nu mai plece din zonele rurale și chiar să atragă familii noi în satele care pierd locuitori de la an la an.

Înscrierile se vor face după lansarea unui apel public, când autoritățile vor anunța toate condițiile și documentele necesare.

Guvernul Croației a rezervat 1.000.000 de euro pentru acest program în 2026, iar rezultatele de anul trecut arată că interesul este uriaș. În 2025, 682 de familii tinere din 88 de localități au primit acest sprijin și au făcut pasul către o nouă viață la sat.

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